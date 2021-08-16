الأفضل للألعاب.. أسوس تطرح هاتفين رائدين من طراز ROG

كشفت شركة التكنولوجيا التايوانية ”أسوس“ النقاب عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة المخصصة للألعاب في تايوان.

وتأتي الإصدارات الجديدة من هواتف الألعاب ROG Phone 5s و ROG Phone 5s Pro بمعالج Snapdragon 888 Plus، وبمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

وتقول الشركة إن كلا الهاتفين أفضل الهواتف الذكية للألعاب حتى الآن، وتضم الهواتف شاشة Super AMOLED بحجم 6.78 بوصة، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 144 هرتز بزمن استجابة 1 مللي ثانية.

كما تدعم الشاشة تقنية HDR10 Plus، وتغطية لونية بنسبة 151% من ألوان sRGB، و131% من DCI-P3، مع درجة سطوع تبلغ 800 شمعة.

المظهر الخارجي

فيما يتعلق بالتصميم، يتميز هاتف ROG Phone 5s الأساسي بنفس تصميم ROG Phone 5 الذي يحمل شعار ROG المضاء، من ناحية أخرى، يتبنى ROG Phone 5s Pro بشاشة PMOLED ملونة في الجهة الخلفية، كما يأتي شعار ROG في الخلف أيضًا بإضاءة خلفية RGB.

أيضاً، تتميز الشاشة في كلا الطرازين بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass Victus، الذي يمتاز بأنه الأشد متانة على الإطلاق حتى الآن.

ويعمل كلا الهاتفين بواسطة معالج Snapdragon 888 Plus، ويدعم إصدار Pro 18 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 غيغابايت من سعة التخزين UFS 3.1.

ويأتي هاتف Asus ROG Phone 5s في خيارين للذاكرة؛ الأول: مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من سعة التخزين، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت من سعة التخزين، كما يتميز الإصدار الرئيسي بإضاءة RGB خلفية مع شعار الألعاب.

الكاميرات

بالنسبة للكاميرا الخلفية، يحتوي كلا الطرازين على كاميرا خلفية بدقة 64 ميغابكسل مع مستشعر Sony IMX686، وفتحة عدسة f / 1.8، مقترنة بكاميرا عريضة بدقة ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4، ومستشعر ماكرو 5 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.0.

كما يضم كلا الهاتفين كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل بحجم 0.9 ميكرومتر وفتحة عدسة f / 2.0. ويعمل هاتفا ROG Phone 5s و 5s Pro مع واجهة مستخدم ROG، استناداً إلى أحدث نظام تشغيل Android 11.

كما يضم هاتف ROG Phone 5s Pro اثنين من مستشعرات اللمس في الجهة الخلفية، بينما يأتي هاتف ROG Phone 5s بأزرار مشغلات للألعاب AirTrigger 5 بالموجات فوق الصوتية، كما تأتي هواتف ROG Phone 5s باستجابة سريعة عند 24.0 مللي ثانية، مع سرعة لمس 360 هرتز.

ويحزم الهاتفان الرائدان بطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط عبر منفذ USB من النوع C.

الأسعار والتوافر

بالنسبة للسعر، يبدأ إصدار ASUS ROG Phone 5s بسعة 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت من سعة التخزين بسعر 1077 دولارا أمريكيا.

وتبلغ تكلفة الإصدار الأعلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت من سعة التخزين حوالي 1221 دولارا أمريكيا، ويتوفر الهاتف باللونين الأبيض والأسود.

من ناحية أخرى، سيتم بيع ASUS ROG Phone 5s Pro بسعر 1365 دولارا أمريكيا لإصدار 18 غيغابايت و512 غيغابايت، سيكون متوفرًا باللون الأسود فقط، ويتوفر الهاتف للبيع ابتداءً من 24 أغسطس.