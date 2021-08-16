الكشف عن ميزات هاتف "Galaxy A03s"

تستعد شركة الهواتف الكورية الجنوبية ”سامسونغ“ لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة خلال الفترة المقبلة. ويأتي الهاتف الجديد تحت اسم ”Galaxy A03s“.

واليوم كشفت أحدث التقارير عن التصميم الثلاثي الأبعاد للهاتف الذكي، كما سلطت الضوء على مواصفات وسعر الجهاز، قبل الإعلان المرتقب.

وبالنسبه للمواصفات، يتميز هاتف Galaxy A03s بشاشة TFT LCD Infinity-V بقياس 6.5 بوصة وجودة عرض HD + (1600 × 720 بكسل).

ووفقاً للصور المسربة الثلاثية الأبعاد للهاتف الجديد، تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل لالتقاط الصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وفي الخلف، يحتوى هاتف Galaxy A03s على إعداد ثلاثي الكاميرات بتصميم مستطيل، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميغابيكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابيكسل، كما يمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل أيضا.

وسيعمل الهاتف الذكي بواجهة مستخدم One UI Core 3.1؛ استناداً إلى نظام التشغيل Android 11، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Helio G35 SoC مقترناً بـ 3/4/6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32/64/ 128 غيغابايت من ذاكرة التخزين، كما يحتوى الجهاز على فتحة بطاقة microSD للتوسيع.

وسيحزم هاتف Galaxy A03s بطارية عملاقة سعة 5000 ملي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

وبالنسبه للألوان سيتوفر الهاتف الجديد في ثلاثة خيارات للألوان وهي الأسود والأزرق والأبيض، كما يحتوى أيضا على فتحة بطاقة SIM مزدوجة، وشبكة LTE، و Wi-Fi b / g / n / ac، و Bluetooth 5.0، و GPS، ومنفذ USB من النوع C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم، وللأسف، يفتقد هاتف Galaxy A03s بصمة الأصابع.

وبالنسبه للسعر، سيبدأ سعر هاتف Galaxy A03s من 150 يورو (176.78 دولار أمريكي) في أوروبا.

جدير بالذكر أن هذا الهاتف ذا الفئة المتوسطة يأتي بعد أن كشفت العملاق الكوري الجنوبي عن أحدث هواتفها القابلة للطي، ومن ذلك هاتفا Galaxy Z Fold3 وZ Flip 3، خلال مؤتمر Unpacked Galaxy الذي عقد في 11 أغسطس/آب الجاري.