أوبو تطلق هاتف A16s.. رخيص ولكن بمواصفات قوية

أطلقت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”أوبو“ هاتفا ذكيا جديدا أطلق عليه اسم Oppo A16s، ويأتي الجهاز بثلاث كاميرات خلفية وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير.

ويحتوي الهاتف على شاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD + (720 × 1600 بكسل) ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، وبمعدل تحديث يبلغ 60 هرتز، كما تدعم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل.

وفي الجزء الخلفي، يحتوي الهاتف على إعداد عمودي ثلاثي للكاميرا، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل. ويمكن للكاميرا الخلفية تصوير ما يصل إلى 1080 مقطع فيديو بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وسيتم تشغيل الهاتف الذكي الجديد بواسطة معالج MediaTek Helio G35 مع PowerVR GPU، مقترنا بسعة 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت للتخزين الداخلي.

كما أن لديها فتحة مخصصة لبطاقة microSD لتخزين إضافي يصل إلى 256 غيغابايت، كما يدعم الهاتف الذكي اتصال 4G، ويدعم بطاقتي SIM ويحزم الهاتف بطارية عملاقة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

ويحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ويعمل على واجهة ColorOS 11.1 استنادا إلى Android 11.

وبالنسبة للسعر تبلغ تكلفة هاتف Oppo A16s الذكي 149 يورو (حوالي 175 دولارا)، ويتوفر الهاتف بالأزرق والأسود، ويباع من خلال موقع شركة ”أوبو“ الرسمي على الإنترنت.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت الشركة عن الجيل الجديد من تقنية الكاميرا أسفل الشاشة، التي تأتي بترقية في الأداء وتدعم التقاط صور سيلفي بجودة أعلى.

وأطلقت ”أوبو“ الجيل الثالث من تقنية الكاميرا أسفل الشاشة التي تتضمن تقنية الذكاء الاصطناعي بمستوى أعلى، مع شاشة OLED أعلى كفاءة في دعم التقنية، واستعرضت الشركة الصينية الجيل الثالث من تقنية الكاميرا أسفل الشاشة، حيث أكدت الصور التي أنتجتها الكاميرا على الترقية والأداء الأفضل للجيل الجديد.