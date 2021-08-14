كيف أثمر تعاون سامسونغ مع غوغل في Galaxy Z Fold 3؟‎‎

تعاونت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية في هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy Z Fold 3، الذي كشفت عنه مؤخرا، مع شركة غوغل الأمريكية، في العديد من الجوانب التي تساهم في تطوير تجربة استخدام الهاتف.

وشملت جوانب التعاون بين سامسونغ وغوغل تحسين تجربة مكالمات الفيديو عبر الهاتف القابل للطي، وتطويع الكاميرات من أجل أن تقوم بمهام تتناسب مع التكنولوجيا التي يعمل بها الهاتف.

وزودت سامسونغ هاتفها الجديد بثلاث مجموعات مختلفة من الكاميرات، فيوجد على الغلاف الأمامي عدسة تصوير بدقة 10 ميجابكسل، وفي الخلف ثلاث عدسات بدقة 12 ميجابكسل بتكوينات تكبير واسعة للغاية ومنتظمة و 2x، وعلى الشاشة الكبيرة كاميرا سيلفي جديدة بدقة 4 ميجابكسل تحت الشاشة.

ويحتوي الجهاز القابل للطي على كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل في الداخل، إضافة إلى ذلك، يعمل هاتف سامسونغ القابل للطي Galaxy Z Flip3، بواسطة الواجهة الخاصة بالشركة One UI 3.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 من غوغل.

وقال باتريك تشوميت نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تجربة العملاء: ”لقد صممنا سلسلة Galaxy Z الجديدة لتلبية احتياجات المستهلكين في كل لحظة، مثل الالتقاط والتواصل والمشاركة والتعبير، وإحدى ميزاتي المفضلة هي التقاط صورة سيلفي بدون استخدام اليدين مع Galaxy Z Flip3“.

وأضاف: ”استمرارا لتعاوننا مع غوغل، جعلنا تجربة مكالمات الفيديو أفضل، داخل Google Duo، تقوم الكاميرا تلقائيا بالتكبير والتصغير لتناسب الجميع في الإطار، وبفضل جودة HD ونظام الكاميرا المتميز وشاشات العرض المذهلة للأجهزة، تكون مكالمات الفيديو بدون استخدام اليدين حية وواضحة وأكثر إمتاعا“.

من جهته، قال بريان تشوي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التسويق الاستراتيجي: ”أظهرت العديد من الدراسات الاستقصائية أن الطلب في السوق على الهواتف الذكية القابلة للطي آخذ في الازدياد، في الواقع يصل إلى 6.5 مليون وحدة في عام 2021، أي ثلاثة أضعاف الطلب في العام الماضي“.

وأكمل: ”مع سلسلة Galaxy Z الجديدة، نقدم ابتكارات قابلة للطي لمزيد من المستهلكين من خلال كسر الحواجز بأسعارنا، ونثق من أنه خلال سلسلة Galaxy Z الجديدة، يمكننا زيادة الطلب القياسي على الأجهزة القابلة للطي، ودعوة المزيد من المستهلكين للاستمتاع بهذه الطريقة الجديدة لاستخدام هواتفهم الذكية“.