ماذا فعلت سامسونغ لتحسين تجربة S Pen مع هاتف Galaxy Z Fold 3؟‎‎

تعاونت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية في هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy Z Fold 3 الذي كشفت عنه مؤخرا، مع شركة ”واكوم“ wacom اليابانية، المتخصصة في صناعة ألواح التصميم والأقلام الرقمية للمصممين والرسامين والمصورين.

جاء التعاون الكوري الجنوبي الياباني في الجهاز الجديد القابل للطي في جيله الثالث فيما يتعلق بالقلم الضوئي S Pen الشهير من سامسونغ مع سلسلة Note وأخيرا مع هاتف Galaxy S21 Ultra بداية هذا العام.

ويأتي الجهاز مدعوما برمجيا بقلم ضوئي فيه كل الخيارات التي قدمتها الشركة في سلسلة ”نوت“، ما يجعله بديلا مريحا لعشاق ”نوت“.

وطورت الشركة قلم S Pen إصدار Fold Edition الخاص الذي يغطي جميع الأساسيات، ويدعم أيضًا قلم S Pen Pro الأغلى ثمنا، ويضيف إيماءات الهواء وبعض حيل البلوتوث.

ويحتوي S Pen Pro على مفتاح تبديل يمكنك قلبه عند استخدام القلم مع أجهزة الشركة الأخرى، ويبدو أنهم يستخدمون ترددًا مختلفًا عن Z Fold 3، ويضم كلا القلمين المتوافقين رأسًا قابلا للسحب مصمما هندسيًا بشكل خاص، يحد من القوة التي يمكنك تطبيقها على شاشة الجهاز.

وأضافت سامسونغ أيضًا طبقة محول رقمي من شركة ”واكوم“ إلى شاشة Z Fold 3، مما يعني أن الهاتف القابل للطي عالي المواصفات أصبح يتمتع أخيرا بدعم رسمي للقلم، مع 4096 مستوى من حساسية الضغط.

وتشغل طبقة واكوم الجديدة الشاشة الداخلية الكبيرة بالكامل وتجعلها تشعر وكأنك تكتب بالفعل في دفتر ملاحظات أكثر من أي جهاز Galaxy Note على الإطلاق.

وصممت كل من واكوم وسامسونغ نظامًا بارعًا، يتضمن محولين رقميين منفصلين، لكل نصف من الجزء المرئي، وخوارزميات ”تملأ الفراغات“ عندما ينتقل طرف S Pen من النصف إلى الآخر.

وقال نوبو إيد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Wacom في تصريح له: ”تعمل كل من واكوم وسامسونغ معًا بشكل وثيق لأكثر من 10 سنوات على قلم S Pen، ودائمًا ما تبتكر لتقديم تجارب فريدة ومميزة لمستخدمي غالاكسي“.

وأضاف: ”بالنسبة للجهاز القابل للطي، قمنا بتجديد تقنية S Pen لجعلها أكثر تحسينًا وأكثر خصوصية للمنتج الجديد، فهي لا تقدم أداءً رائعًا فقط مثل زمن انتقال أقل ودقة فائقة، ولكنها تأتي أيضًا مع هيكل طرف قلم تم ضبطه بدقة لتقديم تجارب رسم وكتابة ممتازة على سطح الشاشة القابل للطي“.

وكشف المسؤول أن شركته ستشارك في توسيع تجربة القلم لمجموعة من أجهزة غالاكسي قائلا: ”أن نرى استمرار استخدام تقنياتنا في أجهزة سامسونغ وسنواصل دعم مجموعة غالاكسي الموسعة مع المضي قدمًا في استخدام قلم S Pen“.