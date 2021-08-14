الكشف عن هاتف شاومي Redmi 10 بالخطأ قبل الإطلاق الرسمي.. وهذه مواصفاته

كشفت شركة ”شاومي“ الصينية بالخطأ عن هاتفها Redmi 10، الذكي التالي، ورغم أن الشركة حذفت صفحة الإطلاق الرسمية على الفور، فإن بعض المواقع المتابعة تمكنت من حفظ نسخة من المواصفات الرسمية المتوقعة للهاتف.

سيكون هاتف Redmi 10، وفقا لـ ”شاومي“، قادرا على إعادة الاهتمام بالنطاق المتوسط للهواتف الذكية على جميع الجبهات، بسبب مواصفاته ونسبة الجودة، كما أنه مجهز بتصميم شاب وشكل جيد، تأتي شاشة الهاتف بقياس 6.5 بوصة بدقة Full HD +، وتعمل بتقنية المزامنة التكيفية AdaptiveSync بمعدل تحديث متنوع يبلغ 90 هرتز، إذ يعني ذلك أنه يمكن التبديل بين 45 و 60 و 90 هرتز بناءً على المحتوى المعروض.

من خلال التسريب الرسمي غير المقصود، نستطيع أن نرى في الجزء الخلفي من هاتف Redmi 10 وجود وحدة تصوير بجزيرة واضحة إلى حد ما مع أربعة أجهزة استشعار وفلاش LED، يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميغابكسل مصحوبا بمستشعر زاوية عريضة 8 ميغابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميغابكسل ومستشعر عمق 2 ميغابكسل.

في الداخل، مخفياً خلف الإطار المكرر المليء بتأثيرات ضوئية لطيفة، يوجد معالج MediaTek Helio G88 مستندا إلى 4/6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64/128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

تكتمل مواصفات الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط، كما يدعم الهاتف الذكي الشحن العكسي على كبل 9 واط، ومكبر صوت ستيريو ومقبس صوت 3.5 ملم ومستشعر تحرير جانبي ويعمل وفق نظام تشغيل Android 11 مع واجهة MIUI 12.5.

ويمكن إجمال المواصفات كالتالي: شاشة Full HD + بقياس 6.5 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل مع نظام الضبط الديناميكي AdaptiveSync مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز؛ معالج MediaTek Helio G88 4/6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع مساحة تخزين 64/128 غيغابايت.

الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي 50 ميغابكسل، مستشعر بزاوية عريضة 8 ميغابكسل، مستشعر ماكرو 2 ميغابكسل ومستشعر عمق 2 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، مقبس صوت 3.5 مم، مستشعر تحرير جانبي، مكبر صوت استريو، بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات وشحن عكسي 9 وات على الكابل.

الأبعاد: 161.95 × 75.53 × 8.92 مم؛ الوزن: 181 جراما، مع نظام التشغيل Android 11 مع واجهة MIUI 12.5، فيما لا توجد معلومات متوفرة حول سعر Remi 10، لكن لا نتوقع أن تتجاوز شاومي سعر هاتف Redmi 9 البالغ 220 دولارا في أوروبا.