كيف تغلبت سامسونغ على المخاوف بشأن متانة Galaxy Z fold 3؟‎‎

أكدت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أنها تمكنت من معالجة المشاكل التي كانت تسبب مخاوف لدى المعجبين بسلسلة الهواتف القابلة للطي، ولكنهم يخشون تجربتها واقتناء هاتف منها، بسبب تلك المخاوف.

وكانت أبرز تلك المخاوف، التي عبر عنها كثيرون من جمهور سامسونغ على منصات مختلفة، تتعلق بالمتانة، والصلابة، وقدرة الجهاز القابل للطي الجديد Galaxy Z fold 3 الذي أطلقته الشركة مؤخرًا، على تحمل مختلف الظروف التي قد يجد الهاتف نفسه فيها مع مستخدمه، مع الأخذ بعين الاعتبار حساسية هذا النوع من الهواتف.

وقال الدكتور وون جون تشوي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير الرائد للمنتجات: ”بالنسبة للسلسلة الجديدة القابلة للطي كانت لدينا مهمة كبيرة وهي المتانة، حتى يتمكن عملاؤنا من استخدام الأجهزة براحة البال للاستخدام اليومي المطول، وللقيام بذلك بدأنا من الصفر لجعل المستحيل ممكنًا“.

وأضاف في مدونة نشرتها الشركة، أن ”مقاومة الماء والمتانة المتزايدة من السمات الرئيسة التي ركزنا عليها في أجهزتنا الجديدة القابلة للطي، بحيث يمكن للمستخدمين أخذ أجهزتهم معهم في أي مكان بثقة، سواء أكانوا يتعرقون في صالة الألعاب الرياضية أو يسترخون بجانب المسبح“.

وتابع تشوي قائلًا: ”نحن قادرون على تقديم أول هواتف ذكية قابلة للطي ومقاومة للماء في العالم من خلال تنفيذ تصميم مانع للتسرب مبتكر توصل إليه فريقنا الهندسي، لقد قمنا أيضًا بزيادة متانة شاشاتنا المرنة بحوالي 80% مقارنة بالأجهزة القابلة للطي السابقة من خلال إعادة تصميم هيكل الطبقة واستخدام طبقة واقية جديدة“.

وأكد أنه من أجل ذلك ”فإن الهيكل الخارجي لسلسلة Galaxy Z تمت حمايته بواسطة Armor Aluminium و Gorilla Glass Victus ، أقوى إطار من الألومنيوم، وأقوى مادة زجاجية حتى الآن“، بحسب قوله.

ونوه إلى أنه ”بفضل كل هذه الابتكارات، نعتقد أن الهواتف الذكية القابلة للطي مثل سلسلة Galaxy Z من المقرر أن تصبح المعيار الجديد في الأجهزة المحمولة حيث تصبح الفئة السائدة“.

من جهته، قال درو بلاكارد ، نائب رئيس إدارة منتجات الأجهزة المحمولة: ”كانت شركة سامسونغ رائدة في مجال الشكل القابل للطي لأننا نؤمن بالإمكانيات المذهلة لهذه التكنولوجيا من أجل فتح تجارب جديدة بكل معنى الكلمة“.

وأضاف: ”يُقدّر الأشخاص حقًا عامل الشكل الفريد لهواتفهم، والمرونة التي يوفرها لتعدد المهام، أو الاستمتاع بعروضهم المفضلة، على شاشة كبيرة محمولة، وتعد هذه التجارب سببًا كبيرًا وراء حب المستخدمين القابل للطي لأجهزتهم، ويريد ما يقرب من 9 من أصل 10 من مستخدمي سلسلة Galaxy Z شراء جهاز آخر قابل للطي يكون جهازهم التالي“.

وتابع: ”في الواقع، من المقرر أن يتضاعف حجم السوق القابل للطي 3 أضعاف هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، وتعد سامسونغ المحرك الأساس لهذا النمو، ولقد قمنا بتحسين أحدث أجهزة سلسلة Galaxy Z لتلبية احتياجات العملاء“.

وأردف قائلًا: ”أخبرنا المستهلكون أنهم يبحثون عن مزيد من المتانة، وشاشات جديدة ومحسّنة، ووظيفة S Pen، والمزيد من التطبيقات المصممة خصيصًا لتجربة قابلة للطي، ومع أحدث أجهزة سلسلة Galaxy Z، نقدم كل ذلك وأكثر في أجهزة أكثر أناقة بسعر أقل“.