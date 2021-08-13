كيف طورت سامسونغ واجهة Galaxy Z Fold 3 لتقدم تجربة حاسوب حقيقي؟‎‎

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، مؤخرًا، هاتفها الرائد Galaxy Z Fold 3 في حدث Galaxy Unpacked السنوي الأبرز للشركة، وأحدث الهاتف أصداء واسعة، وإشادات كبيرة بفضل التطور الهائل الذي أجرته الشركة عليه.

وكان من بين التطويرات التي طرأت من جانب سامسونغ على برمجيات الجهاز ما شهدته واجهة المستخدم One UI من تغييرات جعلت الهاتف القابل للطي أقرب ما يكون إلى جهاز حاسب حقيقي بفضل المزايا التي يقدمها بواجهته الجديدة.

وبحسب سامسونغ، توفر واجهة المستخدم One UI تفاعلات على نمط الكمبيوتر لتمنح المستخدم مساحة إضافية، فقد تم تحسين التطبيقات المفضلة الآن للاستفادة من الشاشة الرئيسة إلى أبعد الحدود، عبر عرض المزيد من المعلومات بسرعة كبيرة.

وتستطيع خاصية One UI أن تحسن التطبيقات بحسب ميول المستخدم في شاشة الهاتف القابل للطي، مع اختيار معامل أبعاد الشاشة لينعم المستخدم بمشهد سينمائي حتى أثناء القيام بالمهام المتعددة.

وسهلت سامسونغ على المستخدم تقسيم الشاشة الكبيرة إلى 3 نوافذ فتح كل منها تطبيقًا مختلفًا، ثم فتح 5 تطبيقات أخرى عبر النافذة المنبثقة، ويمكن حفظ مجموعات من التطبيقات على لوحة Edge لفتحها لاحقًا والقيام بالمهام المتعددة بشكل فوري، وكل هذا في وقت واحد.

وتقول سامسونغ إن المستخدم للهاتف القابل للطي سيلاحظ أن Galaxy Z Fold 3 يمنحه إنتاحية شبيهة بجهاز الكمبيوتر، ويطوى في جيبه ليسهل عليه حمله والتنقل به كحاسب محمول.

ويعمل Galaxy Z Fold 3 بانسيابية تامة مع تطبيقات مايكروسوفت، ويسمح لمستخدمه بمساحة هائلة يستطيع من خلالها إنجاز كافة المهام والأعمال في أقصر وقت ممكن.

وبفضل معدل تحديث 120Hz، يمكنك الاستمتاع بانسيابية المشاهدة واللعب على شاشة الغطاء والشاشة الرئيسة، حيث تحافظ الشاشة على وضوح الحركة وسرعة الاستجابة للأوامر، ومع معالج 5nm سيبقى المستخدم في أجواء اللعب مع سرعة أكبر.

ويأتي هاتف Galaxy Z Fold3 5G بالعديد من التطبيقات التي تلبي احتياجات حامله، وهناك أيضًا تطبيقات أخرى متاحة للتنزيل وتكتمل معها تجربة المستخدم المتميزة.

ويمكن فتح التطبيقات بسهولة في وضع الشاشتين المتجاورتين مع شريط المهام Taskbar، وتكون هذه التطبيقات الثابتة على جانب الشاشة الرئيسة، وستمكن المستحدم من سحب التطبيقات وإسقاطها في المكان المحدد.

ووضعت سامسونغ في هاتفها القابل للطي 5 كاميرات مختلفة في 3 مواضع مختلفة مع حرية التصوير عن بعد من خلال وضع Flex، وذلك لمنح المستخدم طريقة جديدة في التقاط الصور، وإجراء مكالمات الفيديو.

ويمكنك المشاهدة، وإجراء مكالمة فيديو، وغير ذلك عن بعد، حيث إنه مع وضع Flex يمكن تقسيم الشاشة إلى شاشتين مما يتيح للمستخدم العمل بذكاء أكبر، مثل إجراء مكالمة في النصف العلوي ورسم الأفكار في النصف السفلي.

ومن مرونة تعدد المهام على شاشة كبيرة إلى المتانة المحسّنة بفضل الجسم المصنوع من Armor Aluminium، وغطاء الحماية الزجاجي من Gorilla Glass Victus، تمنح سلسلة Galaxy Z مستخدمي الأعمال أداءً من المستوى المستقبلي لا يمكنهم الحصول عليه إلا مع هاتف مثل Galaxy Z Fold 3، بحسب سامسونغ.

وتم دمج خاصية Samsung Knox مع البرامج الخاصة بهاتف Galaxy Z Fold 3، لحمايتها على عدة طبقات، والحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين.

وعلى غرار الحواسيب الرائدة الجديدة ذات الإمكانيات المتطورة، وفرت سامسونغ ميزة جديدة تتيح للمستخدم حين يكون هاتفه مفرودًا أن يفتحه بسهولة من الشاشة الرئيسة، فالكاميرا الموجودة أسفل الشاشة تتعقب وجهه بمنتهى الدقة لتحافظ على سلامة بياناته.