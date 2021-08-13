رغم غياب الميزة.. كيف دعمت سامسونغ مقاومة Galaxy Z Fold 3 للغبار؟‎‎

كشفت شركة سامسونغ مؤخرا، عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 3، الذي حقق صدى واسعا بمجرد الكشف رسميا عن مواصفاته والتطويرات التي أجرتها الشركة عليه، بحسب الموقع الرسمي للشركة، مما وضع معيارا جديدا لتجارب الأجهزة القابلة للطي.

وفاجأت سامسونغ الجميع بقدرتها على جعل الجهاز مقاوما للماء، وبمعيار IPX8، وهو معيار قوي وممتاز للهواتف، يجعل المستخدم قادرا على السباحة بهاتفه على عمق 1.5 متر تقريبا لمدة نصف ساعة.

ويلاحظ أن الهاتف الجديد لم يكن مقاوما للغبار، بدليل أنه لم يأت بمعيار IP68، فيما يشير رقم 6 هنا إلى مقاومة الغبار، بحكم تصميمه الذي يجعله خاضعا للطي والفتح عشرات المرات على مدار اليوم.

وتغلبت سامسونغ على تلك المعضلة، التي تهم عشاق الهواتف القابلة للطي أن تكون متوفرة في جهازهم المحبب، إلى جانب مقاومة الماء، حتى يكون كامل المواصفات في نظرهم، حتى الجيل الثالث على الأقل، إلى أن تكشف الشركة عن جديدها في الجيل المقبل إن كانت ستستمر في هذه السلسلة، وهو المرجح بتأكيد الشركة ذاتها أن المستقبل للهواتف القابلة للطي.

لذلك لا يزال هناك عمل يتعين القيام به للأجيال القادمة، ومع ذلك، فإن الانتقال من مقاومة الماء الصفرية إلى تصنيف IPX8 في عام واحد يعد خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح.

وتقول الشركة الكورية الجنوبية في مدونتها، إنها طورت نوعا معينا من التزييت الذي يسمح بجعل الجهاز قادرا على تحمل الطي والفرد لأكثر من 200 ألف مرة.

وذكرت الشركة أنها تستخدم فرشاة صغيرة تسمح بإزاحة الأتربة بقدر الإمكان مع كل مرة يتم فيها الطي، نظرا للمداخل والمخارج الخاصة بالمفصلات، التي قد يتسرب منها الغبار إلى داخل الهاتف ويؤدي إلى إلحاق الضرر به.

وأضافت سامسونغ: ”تعتبر مقاومة الماء والمتانة المتزايدة من السمات الرئيسية التي ركزنا عليها في أجهزتنا الجديدة القابلة للطي، بحيث يمكن للمستخدمين أخذ أجهزتهم معهم في أي مكان بثقة، سواء كانوا يتعرقون في صالة الألعاب الرياضية أو يسترخون بجانب المسبح“.

وتابعت: ”نحن قادرون على تقديم أول هواتف ذكية قابلة للطي، ومقاومة للماء في العالم، من خلال تنفيذ تصميم مانع للتسرب ابتكره فريقنا الهندسي، لقد قمنا أيضا بزيادة متانة شاشاتنا المرنة بحوالي 80 % مقارنة بالأجهزة القابلة للطي السابقة من خلال إعادة تصميم هيكل الطبقة واستخدام طبقة واقية جديدة“.

علاوة على ذلك، فإن الهيكل الخارجي لسلسلة Galaxy Z محميّ بواسطة Armor Aluminium و Gorilla Glass Victus، أقوى إطار من الألومنيوم وأقوى مادة زجاجية حتى الآن.. وبفضل كل هذه الابتكارات، يُعتقد أن الهواتف الذكية القابلة للطي مثل سلسلة Galaxy Z من المقرر أن تصبح المعيار الجديد في الأجهزة المحمولة، بحيث تصبح الفئة السائدة، بحسب الشركة.