علوم وتقنية

بتطوير Galaxy Z Fold 3.. هل قتلت سامسونغ سلسلة "Note 22" بالفعل؟‎‎
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2021 14:35 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2021 15:05 GMT

بتطوير Galaxy Z Fold 3.. هل قتلت سامسونغ سلسلة "Note 22" بالفعل؟‎‎

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 3، الأربعاء، في حدثها السنوي الأبرز، وفاجأ الهاتف العالم بمقدار التطور الذي طرأ

+A -A
المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 3، الأربعاء، في حدثها السنوي الأبرز، وفاجأ الهاتف العالم بمقدار التطور الذي طرأ عليه.

ودفعت التغييرات والتطويرات التي أجرتها سامسونغ على الهاتف الجديد، الكثيرين من كارهي الهواتف القابلة للطي، لأنها حرمتهم من سلسلة Galaxy Note المفضلة لديهم، إلى إعادة التفكير جيدا في الأمر.

الهاتف الذي يعتبر الجيل الثالث من الهواتف القابلة للطي من سامسونغ، حقق الحلم الذي تمناه عشاق هذه السلسلة منذ الجيل الأول، وهو مواءمته للقلم الضوئي من سامسونغ S Pen، والذي كان يعتبر أهم مميزات سلسلة Galaxy Note.

وتشير تقارير مقربة من الشركة، إلى أنها وضعت في اعتبارها أن الترويج للهواتف القابلة للطي لن يكون ناجحا دون أن يسحب البساط من سلسلة ”نوت“ وهو ما لم يتحقق دون أن يسلب الهاتف الجديد أهم مميزات ”نوت“ وهو القلم الضوئي وكل مميزاته الثورية في عالم الهواتف الذكية.

2021-08-345365447454745

ويأتي القلم الضوئي S Pen مدعوما برمجيا مع الجهاز القابل للطي، وفيه كل الخيارات التي قدمتها الشركة في سلسلة ”نوت“، ما يجعله بديلا مريحا لعشاق هاتف القلم.

ويعمل القلم الضوئي عبر الشاشة الأساسية بقياس 7.6 إنش، وطورت الشركة قلم S Pen إصدار Fold Edition الخاص الذي يغطي جميع الأساسيات، ويدعم أيضًا قلم S Pen Pro الأغلى ثمنا، ويضيف إيماءات الهواء وبعض حيل البلوتوث.

ويحتوي S Pen Pro على مفتاح تبديل يمكنك قلبه عند استخدام القلم مع أجهزة الشركة الأخرى، ويبدو أنهم يستخدمون ترددا مختلفا عن Z Fold 3.

ويضم كلا القلمين المتوافقين رأسا قابلا للسحب مصمما هندسيا بشكل خاص، يحد من القوة التي يمكنك تطبيقها على شاشة الجهاز.

2021-08-Untitlednote20

وتتيح لك ميزة Labs الجديدة في الإعدادات وضع أي تطبيق في شاشة مقسمة، أو عرض منبثق عند القيام بمهام متعددة، وتقول الشركة إنها حسنت إيماءات المهام المتعددة، وتعد بتجربة أكثر تماسكا وبديهية.

وتوفر واجهة المستخدم One UI تفاعلات على نمط الكمبيوتر لتمنحك مساحة إضافية، فقد تم تحسين التطبيقات المفضلة الآن للاستفادة من الشاشة الرئيسية إلى أبعد الحدود، عبر عرض المزيد من المعلومات بسرعة تامة.

ويأتي هاتف Galaxy Z Fold3 5G بالعديد من التطبيقات التي تلبي احتياجاتك، وهناك أيضا تطبيقات أخرى متاحة للتنزيل وتكتمل معها تجربتك.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play