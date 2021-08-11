سامسونغ تنافس نفسها بتحفتها الجديدة Galaxy Z Flip3

إلى جانب هاتف Galaxy Z Fold 3، كشفت عملاق التقنية الكورية الجنوبية سامسونغ، اليوم الأربعاء، عن هاتف Galaxy Z Flip 3 باعتباره ثاني هاتف قابل للطي صدفي.

ويأتي الهاتف بتصميم جديد، وتحسينات للشاشتين، بالإضافة إلى تصنيف IPX8 الرسمي لمقاومة الماء، مثل Galaxy Fold3، ومع ذلك، فإن Galaxy Z Flip 3 لديه الكثير من الأشياء الرائعة ليقدمها، بما في ذلك سعره الأكثر جاذبية بكثير عن سابقه.

المظهر الخارجي

وبالنسبة للتصميم، يأتي Z Flip3 مدعومًا بزجاج Corning Gorilla Glass Victus من الخارج، وإطار Armor Aluminium، مما يجعله جهازًا قويًا ومتينًا ومقاومًا للخدوش والصدمات، كما يبلغ وزن الهاتف 183 غرامًا.

ويحتوي Flip3 على شاشة تغطية Super AMOLED بحجم 1.9 بوصة بدلًا من 1.1 بوصة، ويمكنها عرض المزيد من المحتوى، بدقة 260 × 512، ويتيح ذلك التحقق والتفاعل بسهولة مع الإشعارات ودعم المزيد من التطبيقات دون فتح الهاتف.

ويشتمل الهاتف على شاشة داخلة Dynamic AMOLED محسنة بمقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD +، أكثر سطوعًا بنسبة 29٪، ومعدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز للحصول على تجربة مشاهدة أكثر سلاسة، ومكبرات صوت إستريو للحصول على صوت أفضل.

الكاميرات الرئيسة والثانوية

كما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة موجودة بجانب شاشة الغطاء بتصميم عمودي، مع وجود فلاش LED أسفلها في الجزء ذي الألوان المختلفة من اللوحة.

وتشتمل الكاميرا المزدوجة على كاميرا رئيسة بدقة 12 ميغابيكسل، وفتحة عدسة f / 1.8 مع 1.4 ميكرومتر بكسل، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابيكسل، وفتحة عدسة f / 2.2، وتوجد كاميرا ثالثة متداخلة على الشاشة الرئيسة، بدقة 10 ميغابيكسل، وفتحة عدسة f / 2.4.

المعالج والذاكرة

وسيتم تشغيل هاتف Galaxy Z Flip3 بواسطة معالج Snapdragon 888، مقترنًا بـ8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 أو 256 غيغابايت من سعة تخزين UFS 3.1 السريعة، كما يعمل الهاتف مع واجهة UI 3.1.1 ، استنادًا إلى نظام التشغيل Android 11.

البطارية والشحن

يضم الهاتف بطارية بسعة 3300 مللي أمبير في الساعة مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، وسيتم تقديم الهاتف في 7 خيارات للألوان: ”الكريمي والأخضر واللافندر والأسود والرمادي والأبيض والوردي“.

السعر والألوان

سيصل هاتف Galaxy Z Flip 3 على أرفف البيع بالتجزئة، في 27 أغسطس، بالألوان: الأخضر، واللافندر، والأسود، مقابل 999.99 دولارًا للمتغير الأساس، و1099.99 دولارًا للطراز 256 غيغابايت، وستبدأ الشركة تلقي الطلبات المسبقة، اليوم 11 أغسطس ، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في 27 أغسطس.