سامسونغ تطلق Galaxy Z Fold3 بمزايا جديدة ومواصفات قوية

كشفت شركة الهواتف الكورية العملاقة سامسونغ، اليوم الأربعاء، عن الجيل الثالث من هاتفها الرائد القابل للطي Galaxy Z Fold 3 في حدث ”Unpacked Galaxy“ الذي انتظره العالم التقني بفارغ الصبر.

وكان الهاتف القابل للطي موضع شائعات وتسريبات عديدة خلال الفترة الماضية، وتكشفت معظم مواصفاته، إلا أن ما أخفته سامسونغ كان يستحق الانتظار.

واشتمل الهاتف على عتاد قوي وبرمجيات متطورة، علاوة على أنه أول هاتف في العالم قابل للطي يأتي مقاومًا للماء بمعيار IPX8، ولكنه بالطبع ليس مقاومًا للغبار.

المظهر الخارجي

قامت سامسونغ أيضًا بإجراء العديد من التحسينات على شاشات هاتف Galaxy Z Fold 3، حيث تحتوي الشاشة الرئيسة مقاس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، الآن على طبقة حماية أقوى بنسبة 80٪، وهي أكثر سطوعًا بنسبة 29٪ من شاشة Z Fold 2.

ويأتي الجهاز بشاشة داخلية مقاس 6.2 بوصة هي أيضًا أكثر سطوعًا بنسبة 29٪ من ذي قبل، ولكن الأهم من ذلك أنها تتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز قابل للتكيف من سابقه.

ويأتي Z Flip3 مدعومًا بزجاج Corning Gorilla Glass Victus من الخارج، وإطار Armor Aluminium، تمامًا مثل شقيقه القابل للطي، مما يجعله جهازًا قويًا ومتينًا ومقاومًا للخدوش والصدمات، كما يبلغ وزن الهاتف 183 غرامًا.

شريحة المعالج

وضعت سامسونغ في قلب الهاتف النابض Galaxy Fold 3 شريحة معالج Snapdragon 888 من كوالكوم، مقترنًا بسعة 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي إلى جانب 256 غيغابايت.

وتأتي نسخة أخرى من الجهاز مع 512 غيغابايت من سعة تخزين UFS 3.1 غير القابلة للتوسيع لضمان التشغيل السلس لنظام التشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم One UI.

الكاميرات الرئيسة والثانوية

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة موجودة بجانب شاشة الغطاء بتصميم عمودي، مع وجود فلاش LED أسفلها.

وتشتمل الكاميرا المزدوجة على كاميرا رئيسة بدقة 12 ميغابيكسل، وفتحة عدسة f / 1.8 مع 1.4 ميكرومتر بكسل، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابيكسل، وفتحة عدسة f / 2.2، وتوجد كاميرا ثالثة متداخلة على الشاشة الرئيسة، بدقة 10 ميغابيكسل، وفتحة عدسة f / 2.4.

وتشق كاميرا ”سيلفي“ طريقها أسفل الشاشة، بدلًا من أن تكون خلف النتوء، مما يجعل Z Fold3 أول هاتف سامسونغ بكاميرا تحت الشاشة القابلة للطي، بدقة 4 ميغابكسل.

القلم الضوئي

بالنسبة لقلم S Pen، فإن القلم يعمل عبر الشاشة الأساسية بقياس 7.6 إنشات. وطورت الشركة قلم S Pen إصدار Fold Edition الخاص الذي يغطي جميع الأساسيات. ويدعم أيضًا قلم S Pen Pro الأغلى ثمنًا، ويضيف إيماءات الهواء، وبعض حيل البلوتوث.

ويحتوي S Pen Pro على مفتاح تبديل يمكنك قلبه عند استخدام القلم مع أجهزة الشركة الأخرى. ويبدو أنهم يستخدمون ترددًا مختلفًا عن Z Fold 3. ويحتوي كلا القلمين المتوافقين على رأس قابل للسحب مصمم هندسيًا بشكل خاص يحد من القوة التي يمكنك تطبيقها على شاشة الجهاز.

بطارية وسعر الجهاز

يأتي الهاتف القابل للطي مع بطارية 4400 مللي أمبير في الساعة مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، كما يأتي الهاتف مع دعم مستشعر بصمة جانبي.

وسيتم تقديم الهاتف في 7 خيارات للألوان، هي: ”الكريمي، والأخضر، واللافندر، والأسود، والرمادي، والأبيض، والوردي“.

وبالنسبة للأسعار، سيأتي الهاتف سعة 12 غيغابايت/ 256 غيغابايت بسعر 1800 دولار، أما الهاتف بسعة 12غيغابايت/ 512 غيغابايت فسيكون بسعر 1900 دولار تقريبًا، وسيتوافر الهاتف في 3 خيارات للألوان، هي: الأسود، والأخضر، والفضي، وستبلغ تكلفة قلم PEN 49.99 دولارًا، بينما يأتي S Pen Pro بسعر 99.99 دولارًا.