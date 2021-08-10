مزايا جديدة في "أيفون 13" ستنقل تصوير الفيديو إلى مستوى آخر‎‎

كشفت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية أن هواتف ”أيفون 13“ المقبلة من شركة ”أبل“ ستتضمن 3 ميزات رئيسة جديدة على الأقل للكاميرا وتسجيل الفيديو، والتي تراهن الشركة على أنها ستكون إغراءات رئيسة تدفع أصحاب الهواتف القديمة للترقية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الهواتف الجديدة ستتضمن نسخة فيديو لميزة الوضع الرأسي في الهاتف، والقدرة على تسجيل الفيديو بتنسيق عالي الجودة يسمى ProRes، ونظامًا جديدًا يشبه المرشحات يعمل على تحسين مظهر وألوان الصور.

وتقول الوكالة إنه يُنظر إلى ميزات الكاميرا على أنها من أكبر نقاط القوة التي ستزيد مبيبعات خليفة ”أيفون 12“ الجديد، والذي من المتوقع أن يتم طرحه للبيع خلال الأسابيع العديدة المقبلة.

إلى جانب تحسينات الكاميرا ، ستحصل أجهزة ”أيفون“ الجديدة على ترقيات بسيطة نسبيًا، ففي العام الماضي، قامت ”أبل“ بتجديد تصميم ”أيفون“ وإضافة شبكات 5G اللاسلكية، وتحديث أجهزة الكاميرا.

وبحسب ”بلومبيرغ“ ستحتفظ شركة ”أبل“ بنفس التصميم والأحجام العادية، وأبعاد الشاشة كما كانت في الجيل السابع 5.4 بوصة و 6.1 بوصة و Pro 6.1 بوصة و 6.7 بوصة.

وستشمل الهواتف الجديدة شريحة معالج A15 الأسرع، مع تصغير نتوء الشاشة العلوي ”النوتش“، بالإضافة إلى تقنية جديدة للشاشة يمكن أن تتيح معدل تحديث أسرع للتمرير بشكل أكثر سلاسة.

وعادةً ما تكشف شركة كوبرتينو، ومقرها كاليفورنيا، النقاب عن أجهزة ”أيفون“ الجديدة في سبتمبر، ولكن تم تأجيل إطلاقها، العام الماضي حتى أكتوبر، بسبب مضاعفات الإنتاج الناجمة عن جائحة فيروس ”كورونا“ المستجد.

ومع تأجيل شركة ”أبل“ الآن للعودة إلى مكاتبها لعدة أسابيع، فمن المحتمل أن يكون إطلاق سلسلة ”أيفون“ المقبلة في حدث افتراضي كما جرت عليه العادة خلال العامين الأخيرين.

وأضافت ”أبل“ الوضع الرأسي لأول مرة إلى iPhone 7 Plus في العام 2016، وسرعان ما أصبحت المفضلة لدى المعجبين، ويمكن لهذه الميزة أن تضع الشخص في تركيز بؤري حاد أثناء تعتيم الخلفية فيما يعرف بتأثير bokeh.

وبالنسبة لأجهزة ”أيفون“ الجديدة ، تخطط ”أبل“ لإضافة هذه التقنية نفسها إلى الفيديو بميزة مدبلجة داخليًا بالفيديو السينمائي، وكما هو الحال مع الصور الثابتة، سيخلق مستشعر العمق في ”أيفون“ التأثير، ويسمح للمستخدمين بتغيير مقدار التمويه بعد التسجيل.

وستتيح ميزة تسجيل فيديو ProRes الجديدة لمستخدمي ”أيفون“ التقاط مقاطع بتنسيق عالي الجودة يمنح المحررين مزيدًا من التحكم أثناء مرحلة ما بعد الإنتاج.

ويتم استخدام التنسيق بواسطة محرري الفيديو المحترفين في صناعة الأفلام، ولا يُقصد به عادةً السوق الشامل جزئيًا، بسبب أحجام ملفاته الكبيرة، حيث سيتم تسجيل ProRes بدقة HD و 4K على أجهزة ”أيفون“ المقبلة.

وستتبع ميزة ProRes إضافة ProRAW، العام الماضي، وهو تنسيق ملف صور ثابتة عالي الجودة يمنح المحررين المحترفين مزيدًا من التحكم، وكما هو الحال مع ProRAW، قد يكون تسجيل فيديو ProRes حصريًا لطرازات Pro الأعلى سعرًا.

ميزة أخرى ستتيح للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في مظهر الألوان والإبرازات في صورهم، حيث سيتمكن المستخدمون من الاختيار من بين عدة أنماط لتطبيقها على صورهم، بما في ذلك نمط لإظهار الألوان إما بدرجة حرارة أكثر دفئًا أو برودة مع الحفاظ على اللون الأبيض محايدًا.

وسيضيف خيار آخر مظهرًا أكثر دراماتيكية مع ظلال أعمق ومزيد من التباين، وتخطط الشركة لنمط أكثر توازنًا لإظهار الظلال والألوان الواقعية بمظهر أكثر إشراقًا.

وستختلف الميزة عن المرشحات القياسية، المتوافرة في تطبيق الكاميرا على ”أيفون“ منذ العام 2013، من خلال تطبيق التغييرات بدقة على الكائنات والأشخاص عبر الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدلًا من تطبيق مرشح واحد عبر الصورة بأكملها.