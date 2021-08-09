الكشف عن المواصفات الكاملة وتصميم هاتف Redmi 10

كشف أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف Redmi 10 المرتقب من عملاقة الهواتف الصينية ”شاومي“، كما استعرضت التسريبات التي نشرت من قبل متاجر التجزئة السنغافورية تفاصيل المواصفات الكاملة للهاتف.

وتستعد شركة ”شاومي“ لإطلاق هاتف Redmi 10 قريبا بتصميم مميز بقياسات 162 في 75.3 في 8.95 مم، مع تصميم من البولي كربونات.

ويحتوى هاتف Redmi 10 على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، كما تضم الشاشة نتوءة في المنتصف للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل.

وسيتم تشغيل Redmi 10 بواسطة معالج Helio G88 التي تم الإعلان عنها أخيرا بواسطة Mediatek، ويحتوي على وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة، مع وحدتين Cortex-A75 تعمل بسرعة 2.0 غيغاهرتز، مقترنا بـ 6 غيغابايت من ذاكرة وصول عشوائي و(RAM) 128 غيغابايت من ذاكرة تخزين، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وفي الخلف، يحتوى هاتف Redmi 10 على إعدادات رباعية الكاميرا، مع مستشعر رئيس بدقة 50 ميغابيكسل، ومستشعر فائق الدقة بـ 8 ميغابيكسل، واثنين من المستشعرات بدقة 2 ميغابيكسل، لالتقاط صور ماكرو وصور بورتريه أفضل.

وينطلق الهاتف بواجهة MIUI 12 استنادا إلى نظام تشغيل Android 11، كما ينطلق ببطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، مع دعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.

وتشمل المميزات الأخرى للجهاز، أنه يحتوى على منفذ USB-C للشحن، كما يدعم الهاتف اثنتان من شرائح SIM، ويأتي _أيضا_ بتقنية Wi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.0، وGPS، ومدخل 3.5مم للسماعات.

وبالنسبه للسعر، يتوفر هاتف Redmi 10 مقابل نحو 185 دولارا أمريكيا، وسيتوفر الهاتف الذكي بثلاثة ألوان، بما في ذلك، الرمادي والأبيض والأزرق.

على صعيد آخر، تستعد عملاقة التقنية الصينية ”شاومي“ لعقد حدث إطلاق أحدث منتجاتها الذكية غدا الـ 10 من أغسطس في الصين، وستكشف الشركة عن هاتف Xiaomi Mi MIX 4 بكاميرا سيلفي أسفل الشاشة، وسلسلة Mi Pad 5 اللوحية، ويتوقع _أيضا_ إطلاق واجهة “ MIUI 13″ الحديثة.

وتشير التسريبات إلى أن شاومي تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة أجهزة Mi Pad 5، على أن تضم الأجهزة معالج Snapdragon 870، و Snapdragon 860.

أما بالنسبه لهاتف Mi Mix 4 الذي سيأتي بكاميرا أسفل الشاشة، فمن المتوقع أن يحتوي على ثلاثة مستشعرات موضوعة أسفل الشاشة، كما سيحتوي _أيضا_ على بصمة الإصبع والكاميرا والضوء.