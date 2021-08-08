شاومي تكشف تفاصيل هاتف "Xiaomi Mi MIX 4" المنتظر

تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ للكشف عن هاتف Xiaomi Mi MIX 4 بكاميرا سيلفي أسفل الشاشة، في حدث رسمي ستتم إقامته، يوم الـ 10 آب/ أغسطس الجاري، في الصين.

وزعمت عدة تقارير سابقة، أن التصميم الخلفي للهاتف يمكن أن يكون مشابهًا لهاتف Mi 11 Ultra، وعلى عكس Mi 11 Ultra، لن يحتوي على شاشة ثانوية في الخلف.

ونُشر، اليوم، الملصق الترويجي لهاتف Mi MIX 4 المنتظر على موقع ”Weibo“ الصيني، وكشف الملصق عن التصميم الخلفي للهاتف الذكي.

كما أوضح الملصق أن هاتف Mi Mix 4 لن يأتي بشاشة ثانوية في الجهة الخلفية، وهو ما تؤكد عليه شاشة الحماية التي تظهر في الملصق الإعلاني.

وبالنسبة للمواصفات، سيحتوي هاتف Xiaomi Mi MIX 4 على شاشة OLED مقاس 6.6 بوصة توفر دقة Full HD +، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 888 أو Snapdragon 888+ SoC ، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8/12 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت.

وبالنسبة لإعدادات الكاميرا، فمن المتوقع أن يحتوي الجهاز المقبل على إعداد ثلاثي الكاميرات، ويمكن أن تحتوي تلك الكاميرات على مستشعر الكاميرا الأساس Samsung GN1 بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعر واسع للغاية بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميغابكسل.

وسيحزم هاتف Xiaomi Mi MIX 4 المنتظر بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، وتم التأكيد الآن أن الهاتف سينطلق بواجهة MIUI 12.5، استنادًا إلى نظام التشغيل Android 11.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون Lei Jun، عن طرح سلسلة أجهزة Mi Pad 5 اللوحية رسميًا جنبًا إلى جنب مع هاتف Mi Mix 4 بكاميرا أسفل الشاشة، ويتوقع أيضًا إطلاق واجهة “ MIUI 13″ الحديثة خلال حدث 10 آب/ أغسطس المنتظر.

وتشير التسريبات إلى أن ”شاومي“ تخطط لإطلاق 3 إصدارات من سلسلة أجهزة Mi Pad 5، على أن تضم الأجهزة معالج Snapdragon 870، و Snapdragon 860.

وتتضمن سلسلة Mi Pad 5 المرتقبة من شاومي كلًا من أجهزة Mi Pad 5 وMi Pad 5 Pro وفقًا للتوقعات.