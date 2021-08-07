قبل أيام من إطلاقه.. الكشف عن مواصفات Galaxy Z Fold 3

تداول مستخدمون على نطاق واسع مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 3 قبل أيام من إطلاقه.

وأكدت التسريبات أن ”هناك بالفعل فكرة جيدة عن التصميم والسعر (في أوروبا والهند) ومجموعة من التفاصيل الأخرى“.

وقام المسرب الشهير ”رونالد كوانت“ بإفساد كل شيء يتعلق بهواتف ”سامسونغ“ القابلة للطي القادمة، بدءًا من الشاشة الخارجية، حيث سيحتوي Galaxy Z Fold 3 على شاشة AMOLED قابلة للطي مقاس 7.6 بوصة بدقة 2،208 × 1،768 مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وبحسب موقع ”سام موبيل“، ستشترك شاشة AMOLED الخارجية مقاس 6.2 بوصة في نفس معدل التحديث ودقة تبلغ 2،260 × 832 بكسل.

وتدّعي شركة سامسونغ أن الشاشة يمكنها الطي حتى 200,000 طية؛ وهو ما يمكن التحقق منه بمجرد خروج Galaxy Z Fold 3 من صندوقه، بعد إطلاقه في حدث الشركة السنوي Galaxy Unpacked في 11 أغسطس.

ويصر المسرب على أن الشاشة القابلة للطي ستتم حمايتها بطبقة من Corning Gorilla Glass Victus؛ ومع ذلك، يقول الموقع: ”لا نعتقد أن هذا هو الحال، حيث من المحتمل جدًا أن تلتزم سامسونغ بزجاج UTG (زجاج فائق النحافة)“.

وبالانتقال إلى قلب هاتف Galaxy Z Fold 3، فإننا نجد معالجا من كوالكوم Snapdragon 888 SoC مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، إلى جانب 256/512 جيجابايت من التخزين.

ويواصل Galaxy Z Fold 3 أيضا ما اعتمدته سامسونغ في سلسلة Galaxy S21 المزعجة من خلال تخطي خيار توسيع الذاكرة الداخلية عبر micro SD.

وفيما يتعلق بموضوع البصريات، فإن Galaxy Z Fold 3، في الغالب، يعيد استخدام تصميم الكاميرا السابق بدقة 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل.. ومع ذلك، هناك ترقية طفيفة، حيث ستدعم العدسة فائقة الاتساع في Galaxy Z Fold 3 الضبط التلقائي للصورة.

وسيحزم الهاتف الذكي ببطارية تبلغ 4400 مللي أمبير في الساعة يمكن أيضًا شحنها لاسلكيًا وستتضمن خيارات الاتصال Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.0 و NFC و G5، أخيرًا، سيعمل Galaxy Z Fold 3 على تشغيل One UI 3.1 خارج الصندوق.

وسيأتي هاتف Galaxy Z Fold3 مع دعم قلم ضوئي للمرة الأولى في هذه السلسلة، مع طرازين من القلم الضوئي ذي المزايا المتعددة، أحدهما باسم S Pen Fold Edition مع الفولد المقبل، والآخر S Pen Pro الذي قد يكلف ضعف تكلفة الإصدار القياسي تقريبًا.

وسيأتي القلم المرتقب برأس 0.7 ملم ليدعم شاشة هاتف Galaxy Z Fold3 بكفاءة أعلى دون أن يؤدي إلى تضرر الشاشة، كما يدعم قلم S Pen Pro الشحن عبر منفذ USB C.

ومن المتوقع أن تكشف شركة سامسونغ في حدثها السنوي المرتقب عن عدد من المنتجات الأخرى، مثل سماعات الجيل الجديد اللاسلكية، وساعات الجيل الرابع من غالاكسي ووتش.