"موتورولا" تكشف رسميا عن هاتف Motorola Edge S Pro

كشفت شركة الهواتف الأمريكية موتورولا النقاب عن هاتف Motorola Edge S Pro بمعالج Snapdragon 870، وعدسات periscope بسعر يبدأ من 370 دولارا.

يتميز هاتف Motorola Edge S Pro بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة، وجودة عرض Full HD Plus، كما تدعم الشاشة طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للخدوش والصدمات.

وفي الخلف، يحتوي الهاتف الجديد على إعداد ثلاثي الكاميرات، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميغابيكسل بتقنية دمج 9 بيكسل في بيسكل واحد بحجم أكبر مع فتحة عدسات f/1.9.

كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميغابيكسل ويدعم التكبير البصري حتى 5 مرات، ويأتي المستشعر الأخير بدقة 16 ميغابيكسل وزوايا عرض 119 درجة.

وسيتم تشغيل هاتف Edge S Pro بواسطة معالج Snapdragon 870، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 أو 12 غيغابايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 غيغابايت.

ويتراوح سعر الجهاز بين 2399 يوان صيني و3299 يوان صيني، أي ما بين 370 دولارا و510 دولارات.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز الجديد للحجز المسبق اليوم في السوق الصيني، على أن يتوفر للشراء بدءاً من 10 آب أغسطس.

في الوقت نفسه، أثارت شركة موتورولا انتباه المعجبين بالإعلان عن سلسلة “ Motorola Edge 20″، ونشرت موتورولا الهند مجموعة من الإعلانات التشويقية على حساباتها الرسمية على منصتي إنستغرام وتويتر مع هاشتاج #FindYourEdge، مما يشير إلى إطلاق وشيك لسلسلة Edge 20 في الهند.

وتتكون سلسلة Edge 20 من 3 هواتف ذكية؛ هي Edge 20 و Edge 20 Lite و Edge 20 Pro.

ومن غير الواضح ما إذا كانت موتورولا ستجلب الهواتف الذكية الثلاثة إلى الهند أم ستتخطى أي طراز.

وسيتم تشغيل هاتف Motorola Edge 20 Lite بواسطة معالج Snapdragon 720G SoC، وهو مزود بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة مع جودة عرض FHD Plus.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، كما يحزم الهاتف بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

من ناحية أخرى، يحتوي هاتف Edge 20 على معالج Snapdragon 778G، كما يأتي بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة مع جودة عرض FHD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 144 هيرتز، ويحزم بطارية تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة.

ويأتي الطراز Edge 20 Pro، وهو الطراز المتطور في السلسلة، مزودًا بمعالج Snapdragon 870 SoC، كما يأتي بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة مع جودة عرض FHD Plus.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 144 هيرتز، ويحزم بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة.

وتدعم جميع الهواتف الذكية الثلاثة الشحن بقوة 30 واط، وتتميز بكاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل.