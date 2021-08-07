تقرير: "أبل" ستزيد سماكة "آيفون 13" لمنحه بطارية أكبر

كشف تقرير تقني، نشره موقع ZDNet، أن ”شركة أبل الأمريكية قررت زيادة سمك وحجم أجهزتها الهاتفية الذكية الجديدة من سلسلة آيفون 13 iPhone 13 التي ستصدر قبل نهاية العام، من أجل منح الجهاز عمرا أطول“.

وقال التقرير، الذي استند إلى مصادر مطلعة، إن ”هاتف آيفون 13 سيأتي بعمر بطارية أطول بكثير من الطرازات السابقة“.

وأوضح التقرير أن ”iPhone 13 سيكون أكثر سمكا قليلا من iPhone 12 الحالي“.

وأشار إلى أن ”أبل تخطط لزيادة سعة البطارية كذلك في التشكيلة الجديدة وبشكل كبير“.

و“من المتوقع أن ترتفع سعة بطارية Pro Max من 3687 mAh إلى 4352mAh، والنماذج الاحترافية والعادية من 2815 mAh إلى 3095mAh، وحتى iPhone 13 Mini سيحصل على قفزة من 2227mAh إلى 2406mAh، رغم التقارير التي قالت إن الشركة لن تنتج مجددا“، وفقا للتقرير.

وبحسب التسريبات، ”سيقلل معالج الهاتف A15 من استهلاك الطاقة بنسبة 15 إلى 20%، مع توقعات بأن يتمتع آيفون 13 الجديد بأفضل عمر للبطارية من الشركة حتى الآن“.

و“بالنظر إلى أن كل شيء آخر يتعلق بجهاز iPhone 12 من الكاميرا إلى الشاشة إلى الأداء، جيد جدًا لدرجة أن التحسينات لن تكون ملحوظة، فإن عمر البطارية الأفضل سيكون نقطة بيع قوية بالفعل، ما يجذب كل من المطورين والذين يتحولون إلى آيفون من أندرويد“، وفقا للموقع.

وكان هناك حديث عن أن النموذج الأكبر حجما ”أبل“ سيضيف إمكانات الشحن العكسي، ما يسمح للمالكين باستخدام هواتفهم لتشغيل الأجهزة الصغيرة مثل AirPods أو Air Tag.

و“الآن، بعد أن اعتمدت Apple الشحن اللاسلكي بسهولة، هناك العديد من الخيارات لتعبئة هاتفك وسماعات الرأس والساعات دون توصيل كابل في معدات الهاتف المحمول“، بحسب الموقع.

وأضاف الموقع: ”حتى لو لم يكن جهاز iPhone التالي أكثر سمكا، يمكن للهاتف الاستفادة من رقائق الأجهزة السلبية المدمجة (IPD) الأقل سمكا، بدلا من مجموعة شرائح A15 المتوقعة، ما يترك مساحة أكبر للبطاريات الأكبر حجما“.

ومن الشائعات المنتشرة حاليا عن iPhone 13 سيكون به نتوء أكبر للكاميرا مع عدسات موضوعة بشكل قطري، ما يسمح للمستخدمين بالتقاطها صور بزاوية عريضة ومكبرة أفضل، حيث تم نشر لقطات من وحدات وهمية للهواتف على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، وتتضح التسريبات حول زوم تليفوتوغرافي 2.5x، وترقية للعدسة ذات الزاوية العريضة.