قبل أيام من إطلاقه.. الكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Flip3

تستعد شركة ”سامسونغ“ لإزاحة الستارة عن هاتفين قابلين للطي، هما: ”فولد 3″ Galaxy Z Fold 3، و“فليب 3“ Galaxy Z Flip 3، ومجموعة من المنتجات الأخرى، مثل الساعات والسماعات خلال حدث 2021 Galaxy Unpacked المقرر عقده، في 11 آب/أغسطس الجاري.

وقبل أيام قليلة من الحدث الذي طال انتظاره من جانب عشاق منتجات شركة سامسونغ، تم الكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Flip3 القابل للطي، حيث سيعمل مع واجهة سامسونغ One UI 3.1، استنادًا إلى نظام التشغيل Android 11، رغم أن غوغل ستصدر -على الأرجح- نظام Android 12 إلى هواتف Pixels في غضون أيام أو أسابيع بعد الإعلان عن Flip.

وسيحتوي الهاتف على شاشة داخلية بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080 × 2640، ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى شاشة خارجية مقاس 1.9 بوصة مقاس 260 × 512، كما يأتي الزجاج الخلفي الذي يطوي إلى النصف مغطى بزجاج Gorilla Glass Victus المتين.

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ”سناب دراغون 888“ Snapdragon 888، مقترنًا بسعة 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128/256 غيغابايت من سعة تخزين UFS 3.1 غير القابلة للتوسيع.

وبالنسبه للكاميرات، يأتي الهاتف بمستشعر رئيس بدقة 12 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 مع خاصية التثبيت البصري للصور، وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.2، وعلى الشاشة الداخلية، توجد كاميرا سيلفي بدقة 10 ميغابكسل، وفتحة عدسة f / 2.4.

ويحتوي الهاتف على مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب، كما حصل الجهاز على شهادة IPx8 لمقاومة الماء فقط وليس الغبار، ودعم بطاقتي SIM من خلال شريحة nanoSIM واحدة وشريحة eSIM واحدة.

وسيحزم الهاتف القابل للطي بطارية تبلغ 3300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن اللاسلكي والشحن السلكي السريع، كما تبلغ قياسات الجهاز 166 × 72.2 × 6.9 ملم عند فتحه، ويصل وزنه إلى 183 غرامًا.

وبالنسبه لسعر الهاتف، من المتوقع أن يبدأ سعره من 1،099 يورو ، وربما 1099 دولارًا في الولايات المتحدة، وسيتم تقدم الجهاز في 3 خيارات للألوان، وهي: الأسود والكريمي، واللافندر (البنفسجي الفاتح).

يشار إلى أن سامسونغ اختبرت آلية المفصلة 200000 مرة، مما يعني أنه سيكون قادرًا على العمل لأكثر من 5 سنوات من فتحه، وإغلاقه 100 مرة في اليوم.