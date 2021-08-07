Pixel 5a جديد غوغل في عالم الهواتف الذكية المتوسطة

كشفت تسريبات النقاب عن خط هواتف Pixel 5a الأرخص، الذي تستعد شركة غوغل لإصداره في الـ 26 من الشهر الحالي، وسيكون متاحا فقط للشراء الرقمي عبر الإنترنت أو المادي في متاجر غوغل مقابل 450 دولارا عند إطلاقه في الولايات المتحدة، وفقا لتقرير gsmarena التقني.

وكانت وسائل إعلام أجنبية قد كشفت في نهاية شهر حزيران/ يونيو، أن Pixel 5a سيصدر في آب/ أغسطس، لكن لم يكن هناك موعد محدد.

ووفقا لمسؤول تنفيذي في غوغل، كان من المأمول في وقت سابق التركيز بشكل أكبر على الأسواق الناشئة مثل الهند، ”وقد خططنا لجلب المزيد من الوحدات إلى هذا البلد“.

لكن غوغل أعلنت مؤخرا أنه سيتم إطلاق Pixel 5a في الولايات المتحدة واليابان فقط، وقد يكون النقص العالمي الحالي في الرقائق قد أثر على خطط الإنتاج الى جانب التسعير.

ويبدو هاتف Pixel 5a مشابها لـ Pixel 4a أو Pixel 5 الذي تم إصداره العام الماضي. ومع ذلك، يأتي هاتف Pixel 4a مزودا بمستشعر واحد للكاميرا الخلفية، لكن يمكن أن يأتي هاتف Pixel 5a بكاميرا مزدوجة.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة بحجم 6.4 بوصة مع معدل تحديث أساسي يبلغ 60 هرتز، ولكن قد يكون هناك خيار لمعدل تحديث أعلى يبلغ 90 هرتز مع كاميرا سيلفي أمامية، وسيعمل بمعالج Snapdragon 765G مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويمكن أن يكون لدى Pixel 5a نفس كاميرا Pixel 5 مع جميع ميزات كاميرا Pixel الشهيرة، ما يعني قدومه بكاميرا مزدوجة بزاوية عريضة 12.2 ميجابيكسل ومستشعر عريض 16 ميجابيكسل مع مجال رؤية 107 درجات.

ويمكن أن يحتوي الهاتف أيضا على مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم وماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومكبرات صوت ستيريو.

وكانت غوغل قد كشفت من خلال بضع تغريدات، عن خط Pixel 6 الجديد مع معالج Tensor، الذي تم تطويره بشكل خاص بالشراكة مع سامسونغ.

ولم تقم الشركة فقط بمشاركة صور سلسلة الهواتف القادمة، بما في ذلك Pixel 6 وPixel 6 Pro، ولكنها كشفت أيضا عن تكهنات أخرى حول المواصفات والتصميم.

كما كشفت التسريبات الأخيرة عن سعر هاتفي Pixel 6 و6 Pro، وعليه ستبدأ الهواتف من 899 دولارا وترتفع إلى 1099 دولارا، وهو ما خلق شعورا بخيبة الأمل لدى المستخدمين.