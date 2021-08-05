تابلت جديد يعرض مشاهد تبدو واقعية بتقنية "الهولوغرام"

أعلنت شركة Leia الأمريكية الشهيرة في صناعة منتجات 3D Lightfield الإلكترونية لشاشات عرض ثلاثية الأبعاد، اليوم الخميس، عن إطلاقها جهاز تابلت مبتكرا، يتيح عرض مشاهد تبدو واقعية، ومشاركة وإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد في الوقت الحقيقي، باستخدام تقنية الهولوغرام ودون الحاجة لأجهزة إضافية.

وذكر موقع Business Wire الإخباري: ”يدعم جهاز الشركة الأمريكية والذي أطلقت عليه اسم Lume Pad، جميع تطبيقات وميزات الأجهزة اللوحية المطورة، حيث أضافت إليها تقنية جديدة، تتيح للمستخدمين بضغطة زر تحويل الصور ومقاطع الفيديو إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد، في الوقت الحقيقي للبث أو عند إنشاء ومشاركة المحتوى“.

ويعرض التابلت المطور مشاهد عالية الجودة، بمقاس صور 10.8 بوصة، وفي وضعية ثلاثية الأبعاد أعمق في الشاشة لتبدو المشاهد حقيقية ومرئية بالعين المجردة.

من جهته أوضح ديفيد فتال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Leia، أن جهاز تابلت الجديد تم تطويره باستخدام تقنية النانو والذكاء الاصطناعي، في جهد استمر سنوات عديدة، حيث يعرض مشاهد متعددة الأبعاد قابلة للتعديل وهي ”ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد“، ويضيف عمقا وإضاءة لمجموعة كبيرة من التطبيقات لتبدو طبيعية.

وتابع فتال: ”يقدم التابلت الجديد كمية لا حصر لها من المحتوى، وعرض ثلاثي الأبعاد في شكل جهاز محمول ومألوف، وبدون إزالة ميزة العرض الثنائية الأبعاد الشائعة الاستخدام في أجهزة التابلت التقليدية“.

ويمكن لمستخدمي التابلت الجديد التفاعل مع مجموعة من التطبيقات الإلكترونية وألعاب التعلم الثنائية الأبعاد، لتجربة غامرة أكثر، وعلى سبيل المثال، عند مشاهدة مقاطع الفيديو من خدمات البث الشهيرة، يمكنه تحويل المشاهد من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد، مع دعم معظم التنسيقات الشائعة.

ويمكن التقاط وتحرير ومشاركة الصور والفيديو ثلاثية الأبعاد باستخدام كاميرات Lume الاستريو بدقة 16 ميجابكسل.

وكانت شركة Lume كشفت لأول مرة عن جهاز التابلت بتقنيتها الهولوغرافية الحاصلة على براءة اختراع، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2021، حيث فاز بجائزة تقدير الابتكار.

وأعلنت الشركة الأمريكية أن جهازها التابلت الجديد متاح للبيع بالتجزئة بدءا من اليوم، بقيمة 649.00 دولارًا أمريكيًا، حيث أدرجته للبيع عبر منصتها الإلكترونية، وعبر منصة أمازون الإلكترونية، كما وتم إدراجه للبيع في متاجر B8ta في الولايات المتحدة.