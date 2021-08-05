عريضة لإجبار سامسونغ على إطلاق Note 2022

كشف موقع ”سام موبيل“ التقني المقرب من شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية، أن أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن وقّعوا على عريضة إلكترونية لإجبار الشركة على إصدار سلسلة ”نوت“ Note جديدة في العام المقبل 2022.

ويقول الموقع، إنه لأول مرة منذ عقد من الزمان لن يكون هناك هذا العام 2021 هاتف من سلسلة ”نوت“ Note الشهيرة من سامسونغ، التي أوقفت إنتاج هذا الخط من الهواتف متذرعة بنقص الشرائح والرقاقات الإلكترونية؛ بسبب نقص العمالة الناتج عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ورغم أن شركة ”سامسونغ“ العملاقة لم تؤكد أنها أرسلت هذه السلسلة إلى المقبرة التقنية، إلا أن محبي ”نوت“ يخشون أن يكون القرار قريبا؛ نظرا لأن العديد من الهواتف الأخرى الرائدة من الشركة بدأت تأتي من القلم الضوئي وبمزايا ”نوت“؛ وهو ما يهدد مستقبل هذه السلسلة.

ومن هذا المنطلق، هناك عريضة إلكترونية الآن تدعو شركة ”سامسونغ“ لإطلاق هاتف Galaxy Note الرائد الجديد في النصف الأول من عام 2022، وهو ما يتعارض مع جدول الشركة الذي يشهد إصدار السلسلة الرائدة الأولى في العام وهي galaxy S22.

وكشفت تقارير أن هناك توجها داخل شركة ”سامسونغ“ يفيد باحتمال تخطي الشركة خط إنتاج سلسلة Galaxy S22 المقبلة المفترض إصدارها، مطلع العام المقبل، لصالح إنتاج هواتف جديدة من سلسلة Note 2022.

وركزت الشركة بشكل كبير على تطوير سلسلة Galaxy S21، وأصدرت 3 نسخ منها، إحداها هاتف ”Galaxy S21 ultra“ والذي جاء مع قلم ضوئي ما فاجأ الأوساط التقنية، ليكشف حقيقة تخطي الشركة للسلسلة الأبرز في تاريخها لصالح الوافد الجديد.

وتتمتع سلسلة ”Galaxy Note“ بقاعدة جماهيرية مخلصة، من النوع الذي لا يريد التبديل إلى جهاز آخر؛ وهو ما جعل الإقبال على Galaxy S21 ultra بديل Note المفترض مخيبا للآمال؛ لأن عشاق الأخير ظلوا حتى آخر لحظة غير مقتنعين بالانتقال للسلسلة الجديدة، ويعيشون على أمل مفاجأتهم بتغيير الشركة لقرارها.

وتشير توقعات خبراء التقنية إلى جانب التقارير المخيبة من سامسونغ حول مبيعات Galaxy S21 ultra، إلى أن الشركة ستكون مضطرة للعمل بجدية أكبر على إصدار سلسلة جديدة من Note في العام 2022 لإرضاء محبي هذه السلسلة، ولتعويض بعض مما فوتته على نفسها على الصعيد المالي.

وكانت سامسونغ تتبع إستراتيجية إطلاق هاتفين ذكيين رائدين، حيث تطلق سلسلة Galaxy S في الربع الأول، وسلسلة Galaxy Note في الربع الثالث من كل عام.