"هواوي" الصينية تطلق إصدارا جديدا من هاتف "Nova 8"

طرحت شركة الهواتف الصينية ”هواوي“، الخميس، إصدارا جديدا من هاتفها الذكي المتطور ”Huawei Nova 8“ بمعالج Kirin 820E في روسيا.

ويحتوي هاتف Huawei Nova 8 على شاشة OLED مقاس 6.57 بوصة توفر دقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، كما يحتوى على مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وتضم الشاشة أيضا نتوءا للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وفي الخلف، يحتوي الهاتف الجديد على تصميم ذي شكل بيضاوي رباعي الكاميرات، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميغابكسل وأخرى فائقة السرعة بدقة 8 ميغابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، وآخر عمق بدقة ميغابكسل.

وسيتم تشغيل الإصدار الجديد من هاتف Huawei Nova 8 بواسطة معالج Kirin 820E، مقترنا بـ 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت من التخزين، ويعمل الهاتف على واجهة EMUI 12، استنادا إلى نظام التشغيل Android 11.

يأتي الإصدار العالمي من هاتف Huawei Nova 8 ببطارية تبلغ 3800 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع (Huawei SuperCharge) بقوة 66 واط.

كما يحتوي الهاتف على بطاقة SIM المزدوجة ويدعم اتصال 4G و Wi-Fi و Bluetooth، كما يحتوي على منفذ USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم.

وتشير التقديرات إلى أن سعر الإصدار الجديد من هاتف هواوي سيكون بحدود 39999 روبلا روسيا (أي ما يعادل تقريبا 547 دولارا أمريكيا).

ويتوفر الهاتف المتطور باللون الوردي، وليس من الواضح أي الأسواق الأخرى، غير روسيا، ستتلقى الإصدار العالمي من Nova 8.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت هواوي النقاب عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصينية، حيث يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية ومعالج Kirin 710A، وبسعر 292 دولارا.

ويتميز هاتف Nova 8 SE Life بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش وجودة عرض FHD Plus، كما يأتي بنتوء للكاميرا الأمامية المميزة بدقة 16 ميغابيكسل.

أيضا يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية مع مستشعر بدقة 48 ميغابيكسل، واثنين من المستشعرات بدقة 2 ميغابيكسل لعمق التصوير ولقطات الماكرو.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 مللي أمبير، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40 واط أيضا، وينطلق الهاتف بواجهة EMUI 10.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

وحققت شركة هواوي الصينية انتشارا معقولا، حيث تطرح نفسها كمنافسة لشركات الهواتف النقالة الأخرى، وتحظى منتجاتها بإقبال واسع؛ نظرا لأسعارها المقبولة قياسا إلى نظيراتها.