ببطارية عملاقة وسعر منخفض.. " فيفو" تطلق رسميا هاتف vivo Y12G

أعلنت شركة الهواتف الصينية ”فيفو“ اليوم الخميس رسميا عن هاتفها الجديد vivo Y12G، ضمن سلسلة Y12 من vivo التي تتكون من 5 هواتف ذكية، إذ ينطلق الهاتف بمعالج Snapdragon 439، وبطارية عملاقة سعتها 5000 مللي أمبير.

ويتم تشغيل هاتف vivo Y12G بواسطة معالج Snapdragon 439 SoC مع واجهة Funtouch OS 11، استنادا إلى نظام التشغيل Android 11.

كما يأتي الهاتف الذكي مزودا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 غيغابايت وذاكرة تخزين 32 غيغابايت، كما يحتوي _أيضا_ على فتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 256 غيغابايت.

وتم تصميم هاتف vivo Y12G بشاشة LCD عالية الدقة مقاس 6.51 بوصة مزودة بنتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل.

كما يأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة للكاميرا الخلفية مع مستشعر رئيس بدقة 13 ميغابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميغابكسل لعمق التصوير.

ويحزم الهاتف الذكي بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير تستمد الطاقة من خلال منفذ microUSB، ولم تكشف فيفو عن مدى سرعة الشحن، لكنها تؤكد أن Y12G يدعم الشحن السلكي العكسي بقدرة 5 واط.

ومن الميزات الأخرى لهاتف vivo Y12G، أنه يحتوي على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ويدعم التسجيل بتقنية التعرف على الوجه، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

وبالنسبه للسعر والألوان، يأتي هاتف vivo Y12G باثنين من الاختيارات في الألوان، هما الأزرق، والأسود، ويتوفر على الموقع الرسمي للشركة بسعر 125 يورو (150 دولارا أمريكيا).

في الوقت نفسه، تستعد شركة فيفو الصينية لطرح هاتف جديد يستهدف جمهور المستخدمين من الشباب، وسينطلق الجهاز الجديد، والذي يطلق عليه اسم ”Vivo Y53s“، مقابل سعر منخفض ومواصفات رائعة في الهند.

وبالنسبه للمواصفات، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف المرتقب Vivo Y53s، بشاشة كبيرة مقاس 6.58 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هيرتز في الثانية، تحتوي على نتوءة أعلى منتصف الشاشة مخصصة للكاميرا الأمامية، بدقة 16 ميغابكسل.

وفي الخلف يحتوي هاتف فيفو Vivo Y53s، على إعداد ثلاثي الكاميرات، إذ تأتي الرئيسة منها بدقة 64 ميغابكسل، مع مستشعر ماكروا بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل.