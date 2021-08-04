"أبل" تطور آلية جديدة لتوسيع شاشة آيفون لإخفاء النوتش

حصلت شركة أبل على براءة اختراع لشاشة قابلة للتوسيع تخفي الكاميرا الأمامية وتزيل النوتش، وهي رابع براءة اختراع من نوعها تطورها شركة أبل في ما يتعلق بجهاز آيفون، وفقا لتقرير موقع Patently Apple.

ورصد التقرير براءة اختراع جديدة تحمل عنوان ”أجهزة إلكترونية ذات نوافذ عرض قابلة للتعديل“، قُدمت إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي المعروف اختصارا بـ(USPTO).

جاء التقرير بعنوان ”أبل تفوز ببراءة اختراعها الثالثة لجهاز مستقبلي بشاشة قابلة للتمرير والتوسيع“، وأفاد بأن الوثيقة الجديدة قائمة على كيفية تحريك شاشة الآيفون لإظهار وإخفاء الكاميرا الأمامية والأجزاء البصرية الأخرى.

تصف ”أبل“ هذه الآلية بأنها إنشاء ”منطقة نافذة“ في الشاشة، يمكن للكاميرا أو المكونات البصرية الأخرى، مثل Face ID، أن تعمل من خلال هذه المنطقة، وعندما لا تكون هذه الأجزاء قيد الاستخدام، تتحرك الشاشة مرة أخرى فوق منطقة النافذة لإخفاء المستشعرات الموجودة تحتها.

وبعبارة أخرى، يمكن تلخيص التطوير الجديد الذي تنوي أبل تضمينه في سلسلة هواتفها التالية، من خلال حركة الشاشة ببساطة بعيدا لتفسح المجال لأجهزة الاستشعار للقيام بعملها، فإذا لم تكن هناك حاجة إلى أجهزة الاستشعار أو الكاميرات، فإن الشاشة ستعود ببساطة إلى موضعها مرة أخرى.

كما يمكن أن تستعين الشركة الأمريكية في ابتكارها الجديد، بطلاء لمساعدتها على قيام المكونات البصرية بانعكاس للضوء المنبعث من وحدات البكسل عند إغلاق جزء الشاشة المتحرك.

توضح براءة الاختراع أيضا أن ”منطقة النافذة“ يمكن أن تستخدم مرآة في شكل يشبه المنظار لإخفاء المكونات البصرية، مثلما هو الحال في بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندوريد.

ورغم أن براءات الاختراع لا تعد أمرا رسميا من الشركة نحو تضمين تلك الأدوات في المنتجات المستقبلية، لكنها تسلط الضوء على مجالات وذروة اهتمام الشركة. ويمكن القول إن شركة أبل تستكشف تصميم كاميرا أمامية مثقوبة للآيفون في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2022، مع الإزالة الكاملة للنوتش بحلول 2023.