بكاميرا أسفل الشاشة.. "شاومي" تكشف رسميا عن هاتف "Mi Mix 4" في الـ10 من أغسطس

أكدت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ رسميا، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إطلاق هاتف Mi Mix 4 بكاميرا أسفل الشاشة في الـ10 من أغسطس الجاري بالصين.

ونشرت العملاق الصيني إعلانا تشويقيا عبر صفحتها على موقع ويبو الصيني، عن إقامة حدث الإطلاق يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ10 من أغسطس، في تمام الساعة الـ7:30 مساء بالتوقيت المحلي.

ولم يكشف الملصق التشويقي أي صور للأجهزة، الإ أن ملفات قاعدة بيانات ”TENAA“ الأخيرة، أظهرت أن الجهاز سيأتي مع رقم الطراز 2106118C مزودا بـ 8/12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وبسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت.

وظهر مقطع فيديو تم نشره بواسطة محطة الدردشة الرقمية المعنية بالتسريبات ”Digital Chat Station“ على منصة ”ويبو“ يكشف عن لوحة العرض لجهاز Xiaomi Mi MIx 4.

كما ظهرت صور مسربة للهاتف الذكي القادم من شاومي، ومن المتوقع أن يحتوي الجهاز على ثلاثة مستشعرات موضوعة أسفل الشاشة، كما سيحتوي _أيضا_ على بصمة الإصبع والكاميرا والضوء.

ويقال إن شركة شاومي تستخدم جيلا جديدا من تقنية الكاميرا أسفل الشاشة، ويبدو أن المستشعر قد تم وضعه في منتصف الشاشة، كما تأتي الحواف المحيطة بلوحة العرض ضيقة للغاية لتوفر تجربة غامرة بملء الشاشة.

ونظرا لأن الشركة اختارت مستشعر الكاميرا داخل الشاشة، فلن يكون من الممكن تقديم شاشة بدقة 2K، وبالتالي، سيكون لدى Mi MIX 4 دقة شاشة Full HD + لتحقيق نتائج أفضل مقارنة بلوحات 1080 بكسل العادية.

وسيحتوي هاتف Mi MIx 4 على شاشة OLED منحنية مقاس 6.67 بوصة بدقة Full-HD + توفر معدل تحديث عاليا، على أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 888 أو Snapdragon 888+ SoC، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8/12 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت.

وفي الخلف، من المتوقع أن يحتوي الجهاز القادم على إعداد ثلاثي الكاميرات، ويمكن أن يحتوي على مستشعر الكاميرا الأساسي Samsung GN1 بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعر واسع للغاية بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة تلي فوتوغرافي بدقة 48 ميغابكسل.

وسيحزم هاتف Mi MIx 4 المنتظر بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، وتم التأكيد _الآن_ أن الهاتف سينطلق بواجهة MIUI 12.5، استنادا إلى نظام التشغيل Android 11.

وفي الأسبوع الماضي، أكد مطورو الشركة أن هاتف Mi Mix 4 سيأتي مع واجهة MIUI 13 بهدف تحسين تجربة المستخدم، وهو الهدف الرئيس الذي يرتكز عليه الإصدار الجديد من تحديث واجهة المستخدم.