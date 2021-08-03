"غوغل" تكشف عن نموذج جديد من هواتف "بيكسل" مزود بشريحة ذكية‎

كشفت ”غوغل“ عن النموذج الجديد من هاتفها الذكي ”بيكسل“ المزود بشريحة تقوم على الذكاء الاصطناعي مصنوعة على نسق معالجات مراكز البيانات.

ومن المزمع طرح ”بيكسل 6“ في السوق في فترة لاحقة من هذه السنة وهو يعمل بتقنية الجيل الخامس (5 جي) وفيه رقاقة ”تنسور“، ولم يُكشف بعد عن الموعد المحدد لتسويقه وعن سعره.

وقال ريك أوسترلو نائب رئيس ”غوغل ديفايسز“ خلال إيجاز إعلامي في مقر الشركة في سيليكون فالي ”إنه بشكل عام نظام محمول يتمحور على شريحة قائمة على الذكاء الاصطناعي“، مقرّا ”نحن متحمسون جدا. ونمهد الطريق لنمو المشروع“، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب).

و“بيكسل 6″ مجهز بمجموعة من اللواقط الاستشعارية للتصوير على الناحية الخلفية للهاتف وتمتد شاشته على 16,2 سنتيمتر وهو متوفر _أيضا_ بنموذج ”برو“ المتخصص بحجم أكبر بقليل.

ولم تستحوذ هواتف ”بيكسل“ التي تصنعها ”غوغل“ سوى على حصة بسيطة من السوق العالمية للهواتف الذكية التي تسيطر عليها ”سامسونغ“ و“أبل“، إلى جانب المصنعين الصينيين.

وتعد هذه الهواتف وسيلة تسمح لـ ”غوغل“ باستعراض قدرات نظام ”أندرويد“ لتشغيل الأجهزة المحمولة الذي تطوره، وهو نظام مجاني يشكل مرجعا للمصنعين الآخرين.

وقال سوندار بيشاي المدير العام لـ ”غوغل“: ”لطالما صممنا منتجاتنا بحيث نرتقي بالتكنولوجيا“، مشيرا إلى أن ”شريحة تنسور المكيفة استغرقت أربع سنوات من العمل، وارتكزت على خبرة غوغل في مجال المعلوماتية الممتدة على عقدين“.

وكشفت ”غوغل“ عن منتجها هذا القائم على شريحة ذكية في وقت يواجه فيه العالم نقصا في إنتاج الشرائح انعكس على عدة قطاعات، من صناعة السيارات إلى الكمبيوترات.

وذكرت مصادر من داخل ”غوغل“ أن كاميرات هاتفي ”بيكسل 6″ و“بيكسل 6 برو“ سيمكنها التقاط مقاطع فيديو بجودة مماثلة أو أفضل من كاميرات هاتف ”آيفون 12 برو ماكس“.

وفي مايو/ أيار السابق، قدمت ”غوغل“ فكرة جديدة تسمى Material You والتي ستسمح للمستخدمين بتخصيص ألوان وتصميم نظام تشغيل خاص بهم، واقترحت الشركة دمجها في أجهزة ”Pixel 6“.

لكن المعاينة الأكثر تفصيلا كانت حول Tensor الشريحة الجديدة التي تم إنشاؤها خصوصا لـ ”Pixel 6″، والتي ترتكز على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

ولم تقدم الشركة أي إشارة إلى موعد وصول الهاتف بالضبط، لكنها حددت الخريف المقبل موعدا لانطلاقه.