الكشف عن سعر هاتفي Galaxy Z Flip 3 و Z Fold 3

تستعد شركة ”سامسونع“ الكورية الجنوبية للكشف رسميا عن هاتفي Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 الأسبوع المقبل خلال حدث Galaxy Unpacked الذي طال انتظاره، والمقرر عقده في 11 أغسطس الجاري.

وقبل إزاحة الستار، تم تسريب صور ومواصفات الهاتفين القابلين للطي، وكشف مصدر عن أسعار الهاتفين القابلين للطي قبل أيام قليلة من طرحهما.

ونشر المسرب الموثوق ”إيفان بلاس“ تغريدة جديدة عبر حسابه على منصة تويتر تعرض أسعار الهاتفين، إذ سيأتي هاتف Galaxy Z Flip 3 بسعر يبدأ من 1099 يورو – 1149 يورو (1304.99 دولار – 1364.36 دولار) في الأسواق الأوروبية، وفقاً للسعة التخزينية، بينما سيأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 بسعر يبدأ من 1899 يورو (2254.93 دولار أمريكي) ويمكن أن يبلغ سعر متغير التخزين المتطور 1999 يورو (2373.67 دولار)، وبالمقارنة مع أسعار الأشقاء السابقين، سيكون سعر Galaxy Z Flip 3 أقل بـ 350 يورو (415.60 دولار) من سابقه.

ومن ناحية أخرى، سيكون هاتف Galaxy Z Fold 3 أقل بـ 100 يورو (118.74 دولار) من سابقه Galaxy Z Fold 2.

ويتمتع كل من الهاتفين بتصميمات أكثر متانة وأناقة ومعالجات أسرع وبرامج محسّنة.

وبالنسبة للمواصفات، يحتوى هاتف Galaxy Z Fold 3 على شاشة عرض Super AMOLED Infinity-O بحجم 6.2 بوصة وشاشة Super AMOLED قابلة للطي بقياس 7.5 بوصة، ويقال إن كلتا الشاشتين تتميزان بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز و HDR10 +.

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 888، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت / 16 غيغابايت وتخزين 256 غيغابايت / 512 غيغابايت، ومكبرات صوت استريو، وتصنيف IP رسمي.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا 16 ميغابكسل تحت الشاشة وأسفل الشاشة الداخلية القابلة للطي، وكاميرا سيلفي 10 ميغابكسل على شاشة الغطاء، وفي الخلف يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية إذ تأتي الرئيسية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا 12 ميغابكسل ، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميغابكس.

وسيحزم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، ومن المتوقع أن يكون هاتف Galaxy Z Fold 3 أرخص بنسبة 20 % من Galaxy Z Fold 2.

أما بالنسبه لهاتف Galaxy Z Flip3، فسينطلق بشاشة AMOLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز ليحاكي هاتفي Galaxy Z Fold2 و Galaxy Note20 Ultra.

كما سيأتي الهاتف بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus من جميع جهات الهاتف، كما يضم الهاتف شاشة بحجم أكبر إلى جانب وحدة الكاميرا لدعم المستخدم بمزيد من التفاصيل حول الإشعارات المستلمة.

ووفقاً للتقارير السابقة، ستقدم سامسونغ هاتف Galaxy Z Flip3 بحواف نحيفة، لذا ستتميز إطارات الشاشة بحجم أنحف مقارنة بإصدار الشركة السابق، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يضم الهاتف مكبرات صوتية ستيريو.