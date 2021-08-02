شاومي تطلق رسميا هاتف Redmi Note 10 JE

أطلقت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ هاتفا ذكيا آخر من سلسلة Redmi Note 10 ويُسمى Redmi Note 10 JE في السوق اليابانية.

ويُعد هذا الهاتف، هو الطراز الثامن في السلسلة، ويمكن اعتباره إصدارا أفضل من هاتفي Redmi Note 10 5G وRedmi Note 10T 5G.

ويحتوي على بعض الميزات الخاصة المصممة للسوق اليابانية تمامًا مثل OPPO Reno5 A.

مواصفات هاتف Redmi Note 10 JE

يتميز هاتف Redmi Note 10 JE المُعلن عنه حديثا بنفس تصميم هاتف Redmi Note 10 5G، وفي الواقع، يحتوي الجهاز على مجموعة متطابقة تقريبًا من المواصفات مع بعض التغييرات.

ويتم تشغيل هاتف Redmi Note 10 JE بوساطة معالج Qualcomm Snapdragon 480 بدلا من MediaTek Dimensity 700 SoC.

علاوة على ذلك، فإن الهاتف حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء، كما يحزم هاتف Redmi Note 10 JE بطارية تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة، مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، لكنه يفتقر إلى مكبرات صوت إستريو مزدوجة.

كما يحتوى الهاتف الجديد على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل، ونسبة تباين 1500: 1، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ويأتي الجهاز مزودا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 غيغابايت وذاكرة تخزين 64 غيغابايت، فيما يمكن للمستخدمين زيادة مساحة التخزين عبر فتحة بطاقة MicroSD (تصل إلى 1 تيرابايت).

وبالنسبة للكاميرا، يحتوى هاتف Redmi Note 10 JE على إعداد ثلاثي الكاميرات، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، وآخر عمق بدقة 3 ميغابيكسل.

كما يدعم الهاتف الذكي اتصالG 5 وWiFi مزدوج النطاق وBluetooth 5.1 و GPS، ويحتوي على منفذ USB من النوع C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويحتوي على جميع المستشعرات الأساسية، مثل مقياس التسارع ومستشعر الإضاءة المحيطة والجيروسكوب ومستشعر القرب والبوصلة ومستشعر الأشعة تحت الحمراء ومستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

كما يعمل هاتف Redmi Note 10 JE بواجهة MIUI 12.5 استنادا إلى نظام التشغيل Android 11، وتبلغ أبعاده 163 × 76 × 9 ملم، ويبلغ وزنه 200 غرام، ويتوفر باللونين، الرمادي والفضي.

وسيتوفر هاتف Redmi Note 10 JE للبيع من قبل مشغلي ”au“ و“UQ mobile“ المملوكين لشركة KDDI في اليابان، على أن يكون متاحا للشراء اعتبارا من 13 أغسطس.

ولم تكشف شركة الاتصالات بعد عن سعر هذا الهاتف الذكي.