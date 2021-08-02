"أبل" تزيل تطبيق Unjected من متجرها بسبب كورونا

أزالت شركة أبل تطبيقا للمواعدة وخدمة الدردشة والتعارف Unjected، من متجر التطبيقات الخاص بها، وذلك لاحتوائه على محتوى يشير ”بشكل غير لائق“ إلى موضوعات ومفاهيم متعلقة بجائحة فيروس كورونا.

ويصف تطبيق Unjected نفسه كمنبر يوفر للمستخدمين مساحة حيث يمكنهم الوقوف صفا واحدا مع مستخدمين آخرين يدعمون ”الاستقلالية الطبية وحرية التعبير“.

ويعارض مؤسسو تطبيق التعارف أيضًا غوغل بشأن تطبيقات أندرويد الخاصة بهم.

وأفاد التقرير أن التطبيق يضم مزاعم بأن لقاحًا مصنوعًا لمحاربة فيروس كورنا، يملك القدرة على التحول إلى سلاح بيولوجي، يمكن ربطه بشبكاتG 5 بهدف التلاعب بالجينات.

وفي حديثه إلى وكالة ”بلومبرغ“، قال متحدث باسم شركة أبل ”لقد أدلى المطور بتصريحات خارجية لمستخدميه إضافة إلى تحديثات التطبيق التي أخرجته مرة أخرى من قواعد الامتثال“.

في السياق نفسه، من المعروف أن الخدمة لديها بالفعل مشاكل مع غوغل، لذا قد تتم إزالته أيضًا في المستقبل القريب من متجر ”غوغل بلاي“، رغم أنه لا يزال يمكن تنزيله.

كما أن شعبيته بين مستخدمي أندرويد منخفضة نسبيًا، لتزيد قليلًا عن ألف عملية تنزيل.

وكانت غوغل قد أرسلت إشعارًا إلى Unjected في 16 تموز يوليو لإزالة البيانات تقول إنها كاذبة ومضللة من الموقع في غضون أسبوعين أو سيتم حظره من متجرها.

ووفقًا لبعض التقارير، قام المطور نفسه بإزالة البيانات ذات الصلة مؤقتًا التي طُلب منه سحبها، لكن أحد مبتكري التطبيق، وهو شيلبي طومسون، وعد باستعادة البيانات لاحقًا، وكل المنشورات المبلغ عنها، متحديًا بذلك طلب غوغل، كما يمتلك Unjected أيضًا حسابًا على إنستغرام، يدعم موقفه من الحرية في ذات الاتجاه.

وقد أوضحت كل من أبل وغوغل لبعض الوقت أنهما لا تنويان الاحتفاظ بالتطبيقات التي تناهض أفكار الحصول على اللقاحات في متاجرهما.

ومن المعروف أن Unjected حاولت استخدام تكتيكات ما يعرف بـ“حرب العصابات“، وتشجيع مستخدمي أجهزة iOS على عدم استخدام ”كلمات رئيسة“ وعبارات من شأنها لفت انتباه مسؤولي المتجر.

وبدلا من ذلك اللجوء إلى استخدام حيل أخرى تجنبهم لفت الانتباه إليهم، لكن وفقًا لشركة أبل، فإن مجرد محاولة خداع النظام قد تدفع نحو حظر التطبيق بشكل دائم.