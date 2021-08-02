"غوغل" توقف خدماتها للهواتف العاملة بأندرويد Gingerbread والأقدم

قررت شركة ”غوغل“ الأمريكية إنهاء الدعم لملايين الحسابات وتعطيل إمكانية تسجيل الدخول على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 2.3. 7 إصدار (Gingerbread)، أو الأقدم اعتبارا من 27 سبتمبر.

تأتي تلك الخطوة من جانب الشركة الأمريكية باعتبار أن إصدارات نظام الأندوريد الأقدم قد تحتوي على ثغرات أمنية غير مصححة يمكن أن تعرض حسابات المستخدمين في غوغل للخطر، وتحت ذريعة الوقاية والأمان.

وبحسب بيان رسمي صادر عن خدمة الدعم الفني في الشركة، إن ”غوغل“ ستسحب القابس ببطء عن تلك الأجهزة التي تعمل بنظام Android 2.3. 7 Gingerbread أو ما دونه.

وأشار بيان الشركة إلى أن ”معظم أجهزة أندرويد في الوقت الحالي قد تعمل على إصدارات حديثة من نظام التشغيل بحيث لا تتجاوز عامين إلى ثلاثة أعوام على الأقل“.

يقول عملاق التقنية الأمريكي وصاحب أكبر محركات البحث في العالم وفقا لبيانه ”كجزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على أمان مستخدمينا، اعتبارًا من 27 سبتمبر، ستحظر غوغل تسجيل الدخول من أجهزة أندرويد التي تعمل بنظام التشغيل Android 2.3. 7 أو أقدم“.

وتوضح شركة غوغل أنه إذا حاول مالكو الأجهزة المحمولة المتأثرون، والتي تعمل وفق نظام التشغيل المذكور، لتسجيل الدخول إلى حسابه بعد التاريخ المحدد؛ فقد يواجه رسالة خطأً عند محاولة استخدام خدمات غوغل، مثل جيميل ويوتيوب وغوغل مابس.

ويمكن أن يحدث الخطأ أيضًا إذا أعاد المستخدم ضبط الهاتف على إعدادات المصنع ثم حاول تسجيل الدخول إلى حسابه، وفقًا للتحذير المعلن.

وللحفاظ على وصول أكثر سلاسة إلى تطبيقات وخدمات غوغل، توصي الشركة مستخدميها بتحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى الإصدار أندوريد 3.0 أو إصدار أحدث.

وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، تنصح غوغل بمحاولة تسجيل الدخول إلى حسابك على غوغل من خلال المتصفح، في هذه الحالة، سيظل المستخدم قادرًا على استخدام ”بعض“ خدمات الشركة.

يذكر أن هذا التغيير المرتقب قد يؤثر على نسبة ضئيلة من المستخدمين، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أقل من 1% من الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد تعمل بإصدار أقدم من إصدار Jelly Bean (4.1) لعام 2012 ، أو مع إصدار Gingerbread بالفعل الذي يعود إلى عام 2010.