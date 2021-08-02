الكشف عن مواصفات وسعر هاتف "غالاكسي A52s 5G"‏‎

تعمل شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ على الهاتف الذكي غالاكسي A52s 5G كإصدار مطور من هاتف Galaxy A52 الذكي الحالي.

وكشف تقرير حديث اليوم الاثنين، عن مواصفات وسعر وألوان وخيارات التخزين الخاصة بالهاتف الجديد، حيث سيكون هاتف Galaxy A52s متاحًا بسعة 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وكذلك سعة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت، وستبلغ تكلفته 434.64 يورو (515 دولارا أمريكيا).

وسيتوفر الهاتف الذكي في 4 خيارات من الألوان؛ وهي الأبيض والأسود والمينت غرين واللافندر (البنفسجي الفاتح).

كما سيتم تشغيل هاتف غالاكسي A52s 5G الذكي بوساطة معالج Snapdragon 778G، للتذكير، ويعمل هاتف غالاكسي A52 4G وغالاكسي A52 5G بوساطة معالج Snapdragon 720G وSnapdragon 750G، على التوالي.

وكشفت قائمة Geekbench للهاتف التي تم رصدها الشهر الماضي، أنه سيعمل على نظام التشغيل Android 11 OS.

وبالنسبة للمواصفات الأخرى للجهاز الجديد، فيحتوي هاتف غالاكسي A52s 5G على شاشة S-AMOLED FHD + مقاس 6.5 بوصة، فضلا عن دعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز، كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وفي الخلف من الجهاز، يأتي هاتف غالاكسي A52s 5G بإعداد رباعي الكاميرا، إذ تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميغابكسل، مع دعم مثبت الصور البصري “ OIS“، كما يحتوي أيضاً على كاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميغابكسل، مع مستشعر ماكرو بدقة 5 ميغابكسل (ومستشعر عمق بدقة 5 ميغابكسل).

وسيحزم هاتف Galaxy A52s 5G من خلال بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير، مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 25 واط.

كما يضم الهاتف الذكي الجديد أيضاً قارئ بصمات الأصابع في الشاشة، حيث يحتوي على فتحة بطاقة microSD، مع مكبرات صوت إستريو، ويحصل الهاتف أيضا على شهادة IP67 لمقاومة الغبار والمياه.

وعلى صعيد آخر، تستعد الشركة الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ لعقد حدث غالاكسي Unpacked في 11 أغسطس/آب الجاري، إذ سيكون نجما الحدث هما هاتفا غالاكسي Z Fold 3 وغالاكسي Z Flip 3، إلى جانب الهواتف القابلة للطي.

ومن المتوقع أيضًا أن تطلق العملاق الكوري الجنوبي عددًا قليلاً من الأجهزة، بما في ذلك سلسلة Galaxy Watch4 وسماعات Galaxy Buds 2 اللاسلكية.