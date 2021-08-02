علوم وتقنية

بعد أيام من إطلاقه.. انفجار هاتف OnePlus Nord 2
تاريخ النشر: 02 أغسطس 2021 14:13 GMT
تاريخ التحديث: 02 أغسطس 2021 15:05 GMT

بعد أيام من إطلاقه.. انفجار هاتف OnePlus Nord 2

قال أحد أصحاب هاتف OnePlus Nord 2 الذي كشفت عنه الشركة، الشهر الماضي، إن هاتفه الجديد الذي لم يمض على اقتنائه سوى عدة أيام، انفجر. وذكر مستخدم هندي على "تويتر"

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المصدر: أدهم الهلالي - إرم نيوز

قال أحد أصحاب هاتف OnePlus Nord 2 الذي كشفت عنه الشركة، الشهر الماضي، إن هاتفه الجديد الذي لم يمض على اقتنائه سوى عدة أيام، انفجر.

وذكر مستخدم هندي على ”تويتر“ يدعى أنكور شارما، أن الهاتف الذكي انفجر وهو بصحبة زوجته بعد خمسة أيام فقط من شرائه، وبدأ الدخان ينبعث منه أثناء وجوده في حقيبة معلقة بكتفها، حيث كانت تركب في تلك اللحظة دراجتها.

ونشر أنكور بعض الصور عالية الدقة التي تُظهر OnePlus Nord 2 وهو مدمر تماما، ويبدو أن الهاتف قد انفجر من الداخل، كما تظهر علامتا التلف واضحتين في حجرة البطارية وفي الزجاج الخلفي وفي الإطار البلاستيكي.

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ونقل موقع Gadgets 360 عن مصادر في الشركة تأكيدها أنها تابعت الحالة للوقوف على أسباب انفجار الهاتف من أجل إصلاح الخلل.

وحتى الآن، تعتبر هذه الحالة الأولى التي جرى التبليغ عنها لانفجار OnePlus Nord 2.

وكان المستخدم الهندي قد غرد عبر حسابه على تويتر على النحو التالي: ”هذا الصباح في حوالي الساعة الـ 6 صباحا، استقلت زوجتي دراجة مع جهاز OnePlus Nord 2 الجديد (عمره 5 أيام) وفجأة انفجر الهاتف وخرج منه دخان، وبسبب هذا الانفجار، تعرضت لحادث وأصيبت“.

ويبدو أن تغريدة العميل، قد لاقت صدى سريعا؛ لأن الشركة استجابت للرسالة على الفور، واتصل فريق ”ون بلس“ بصاحب التغريدة، وكتب متحدث باسم الشركة: ”مرحبا أنكور، قلقون للغاية ونريد تعويضك عن الضرر الذي تسبب فيه الهاتف، يرجى الاتصال بنا مباشرة حتى نتمكن من معالجة الموقف وتقديم حل مناسب للمشكلة“.

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ويبدو أيضا أن شارما لم يكن في نيته مقاضاة الشركة الصينية، فبعد بضع ساعات، أزال رسالته من حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، وقد يكون من المحتمل أنه توصل إلى اتفاق مع الشركة.

وبحسب الوارد، كان شارما مسرورا بسرعة الرد، وقام بحذف صور الجهاز التالف، وعلق على هذا التصرف، بأنه كان يهدف لجذب انتباه الشركة حتى تتمكن من التحقيق في الموقف وتصحيح الخطأ في تصميم الهاتف الذكي، وتم تحقيق الهدف.

في غضون ذلك، لا يعني انفجار هاتف Nord 2 أن هناك مشكلة في التصميم، فقد تكون حالة بسيطة، ويمكن أن تكون البطارية تضخمت وانتهى الأمر لتنفجر، وهو أمر شائع في المنتجات الإلكترونية، وقد حدث ذلك بالفعل مع العديد من المنتجات الأخرى للهواتف الذكية في الماضي، وربما يستمر حدوثه في المستقبل أيضا.

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