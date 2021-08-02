الكشف عن الصور الرسمية لهاتف Galaxy Z Flip 3‎

تعمل شركة سامسونغ منذ فترة على تطوير سلسلة جديدة من الهواتف القابلة للطي، والتي تشمل هاتف Galaxy Z Flip 3، الذي كشفت التسريبات والتقارير المرتبطة به عن بعض مزاياه الرئيسية، وصوره الرسمية.

وفقا لموقع ”إينفورماشن نيوز“ يشير الكشف عن الصور الرسمية لهاتف Galaxy Z Flip 3K إلى أن شركة سامسونغ اقتربت من موعد إطلاق الهاتف المنتظر.

وبحسب الصور المسربة، يبدو أن هاتف Galaxy Z Flip 3 سيأتي بكاميرا خلفية مزدوجة، أشارت التقارير السابقة إلى أنها ستتضمن كاميرتين بدقة 12 ميغابكسل، كما سيحتوي الجزء الخلفي من الجهاز على شاشة صغيرة إضافية بقياس 1 بوصة.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فتُظهر الصور أن الهاتف سيحتوي على كاميرا أمامية في منتصف الشاشة، وهو ما يتسق مع التسريبات التي كشفت عن العديد من تفاصيل الهاتف.

يذكر أن هذه التسريبات أشارت إلى أن الكاميرا الأمامية ستأتي بدقة تبلغ 10 ميغابكسل.

ومع ذلك، يأتي الهاتف ببطارية صغيرة الحجم إلى حد ما، حيث تبلغ سعتها التصنيفية 2300 مللي أمبير، وسعتها النموذجية 2370 مللي أمبير فقط، في حين أشارت بعض المصادر إلى أن البطارية ستكون 3300 مللي أمبير.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف سيحتوي على سعة تخزين داخلية 128 غيغابايت و256 غيغابايت، ويعمل بمعالج ”سناب دراجون 888“ من شركة كوالكوم.

كما تشير بعض التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بقلم S Pen.

وفي الفترة الأخيرة تم نشر صور لخلفية الحماية لهاتف Galaxy Z Flip 3، الذي تشير الصور إلى أنه سيأتي مع حلقة يدوية.

وتظهر الصور أن هاتف Galaxy Z Flip 3 سيتوفر بأربعة ألوان، الأخضر والبنفسجي الفاتح والبيج والأسود.