قبل أيام من إطلاقها.. صور تكشف عن Galaxy Watch 4 Classic

كشفت صور جديدة مسربة عن ساعة سامسونغ المقبلة، التي يتوقع إطلاقها خلال مؤتمر الشركة السنوي المقرر، في 11 آب/أغسطس، ضمن حدث Unpacked 2021.

وتعرض الصور الجديدة الجهاز القابل للارتداء باللونين الأسود والفضي مع أحزمة جلدية لتتناسب معه، ويعد ”Galaxy Watch 4 Classic“ الطراز الذي يتميز بإطار مادي دوار حول الشاشة الدائرية.

ومن المتوقع أن تكشف شركة سامسونغ النقاب عن طراز ”Galaxy Watch 4“ دون إطار دوار في نفس يوم إصدار الطراز الكلاسيكي في حدثها السنوي، الذي سيشهد أيضًا الكشف عن هواتف قابلة للطي، وسماعات جديدة.

ويتوقع أن يتم طرح ”Galaxy Watch 4 Classic“ للبيع في حجمين الأصغر 42 ملم، والأكبر 46 ملم، ويبدو أن النموذج الذي تم التقاطه في هذه الصور الحية هو الأكبر بين النموذجين.

وبحسب موقع ”سام موبيل“، فإنه بغض النظر عن الحجم، يجب أن تكون Galaxy Watch 4 Classic مدعومة بمجموعة شرائح Exynos W920 جديدة أكثر قوة وكفاءة في استخدام الطاقة من Exynos 9110، واعتمادًا على الحجم يجب أن يتم تشغيل الساعة بواسطة بطارية 247mAh أو 340mAh.

وستكون كل من: Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic من أوائل ساعات سامسونج الذكية التي تعمل بنظام Wear OS 3.

وبحسب التقرير، لا تزال تفاصيل الأسعار غير واضحة، لكن الشائعات تلمح إلى نطاق سعري يتراوح بين 470-530 يورو.

وأعلنت شركة سامسونغ، في وقت سابق، أنها ستتخلى عن نظام ”Tizen OS“ لصالح نظام تشغيل طورته بالاشتراك مع غوغل للساعات الذكية.

وستكون ”Galaxy Watch 4“ و ”Galaxy Watch 4 Classic“ من أوائل الساعات الذكية من سامسونغ، تعمل بنظام ”Wear OS 3″، كما ستستخدم الساعات الذكية المستقبلية من الشركة الكورية الجنوبية نظام Wear OS 3.

ولن تتم ترقية ساعات غلاكسي الحالية من ”Tizen“ إلى ”Wear OS 3″، وسيتم تحديث 4 ساعات ذكية -فقط- حالية، تعمل بنظام التشغيل Wear OS 2.x إلى Wear OS 3، وسيأتي التحديث في النصف الثاني من عام 2022.

ويتميز ”Wear OS 3“ بتصميم جديد لواجهة المستخدم، وتعد غوغل بأداء أسرع، وعمر بطارية أطول، وعلى ما يبدو، ستفتح التطبيقات أسرع بنسبة 30٪ مقارنة بالإصدارات السابقة من ”Wear OS“.