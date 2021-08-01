يشبه Galaxy Z Flip.. معلومات جديدة عن جهاز أبل القابل للطي‎‎

كشفت براءات اختراع خاصة بشركة ”أبل“ الأمريكية، عن معلومات جديدة بشأن هاتفها الأول القابل للطي.

وسبقت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية، وشركات صينية أخرى مثل ”هواوي“ و“شاومي“، العملاق الأمريكي بإصدار هواتف قابلة للطي بإصدارات متعددة خلال السنوات الماضية.

وتبين إحدى براءات الاختراع هاتف ”آيفون“، الذي يحتوي على شاشة من نوع ”OLED“ دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وتكون الشاشة مرنة تطوى إلى نصفين بشكل أفقي مع وجود مفصل معدني، ويبقى نصفا الشاشة متاحين عند إغلاق الهاتف.

وتصف براءة اختراع أخرى شاشتين متصلتين مغناطيسيا يمكن استخدامهما معا، وهو ما يشير إلى أن الشركة تعمل على تطوير جهاز قابل للطي مثل هاتف ”Galaxy Z Flip“ من ”سامسونغ“.

وتبين وثائق براءة اختراع أخرى، أن الشركة لديها هاتف قابل للطي يحتوي على طبقة شاشة واقية مقاومة للتشقق، وبحسب المعلومات المتوافرة يحتوي الهاتف المُنتظر على طبقة صلبة من شأنها أن تملأ الشقوق الدقيقة الموجودة؛ لتجعل من الصعب ظهور تشققات أكبر.

وذكر المحلل الشهير مينغ تشي كو المُقرب من شركة ”أبل“، والمعروف بتسريباته الموثوقة، أن هاتف ”أبل“ القابل للطي يحتوي على شاشة بقياس 8 إنشات، وهو قياس أكبر من جهاز ”آيباد ميني“ اللوحي من الشركة ذاتها، وأكبر من ”Galaxy Fold“ من منافستها ”سامسونغ“، ولكنه بنفس مقاس هاتف ”هواوي“ القابل للطي.

وتشير التوقعات إلى أن ”أبل“ ستجلب ثلاث كاميرات وستقدم دعم مستشعر ”LIDAR“ الحديث في هاتفها القابل للطي، إضافة إلى احتوائه على ”Touch ID“ مع إزالة تقنية ”Face ID“ لتعارضها مع الشاشة، التي تطوى من المنتصف.



وفي شهر أيار/مايو الماضي، قدم المحلل تشي كو، مذكرة أشار فيها إلى أن ”أبل“ قد تطلق هاتفها الأول القابل للطي في عام 2023، مع توقعات بأن تصل شحنات ‌“آيفون“ القابلة للطي ما بين 15 و 20 مليون وحدة في العام ذاته.

ويعتقد كو أن هاتف ”آيفون“ القادم قد يتبنى حلا بأسلاك نانوية فضية تعمل باللمس لشاشة الجهاز، مما يوجد ميزة تنافسية طويلة الأجل لشركة ”أبل“ في سوق الأجهزة القابلة للطي، مبينا أن تلك التقنية، التي تدعم أكثر من طية واحدة، ستكون ضرورية للأجهزة القابلة للطي في المستقبل.

وأوضح كو أن شركة ”أبل“ تستخدم أسلاكا نانوية فضية للواجهة اللمسية لجهاز ”HomePod“، مما يسمح لها بإتقان التقنية بتكلفة أقل باستخدام إنتاج صغير الحجم.