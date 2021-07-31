المخابرات البلجيكية تحذر مستخدمي الهواتف الصينية من التجسس

حذرت المخابرات البلجيكية، مواطنيها من خطر تعرضهم للتجسس، في إشارة إلى الذين يستخدمون هواتف ذكية تنتجها ثلاث شركات صينية.

وذكرت صحيفة ”دي تايد“ البلجيكية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن ”التحذير يتعلق بشركات Xiaomi وOppo وOnPlus، التي يقبل عليها المستهلكون البلجيكيون بكثرة“.

وعبرت المتحدثة باسم أمن الدولة البلجيكية انغريد فان دايلي، عن رغبة مخابرات بلادها في لفت انتباه المستهلكين إلى وجود احتمالات بتعرضهم للتجسس خلال استخدامهم لهواتفهم.

ورغم عدم الكشف عن حالات ملموسة، إلا أن المسؤولة قالت: ”ننصحهم بأن يكونوا يقظين“، خصوصا لوجود ”شراكة بين الشركات والحكومة الصينية“، وفقا لقولها.

وأضافت فان دايلي أنه ”سبق لبلدان أخرى على رأسها الولايات المتحدة وهولندا أن أعربت عن مخاوفها من شركات الاتصال هذه، وكذلك من الحكومة الصينية، خصوصا على صعيد الأمان فيما يتعلق بالحياة الخاصة والوطنية“.

كما أشارت المسؤولة البلجيكية إلى وجود ترابط بين تلك الشركات وأجهزة المخابرات والأمن التابعة لحكومتها بمقتضى القانون.

وأشارت في هذا الإطار إلى أن ”القانون الصيني بشأن الاستخبارات الوطنية، يلزم جميع الشركات الصينية بالتعاون مع أجهزة المخابرات“.

وبحسب صحيفة ”دي تايد“ البلجيكية، فإن وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكن بورن، أشار في رد على سؤال طرحه النائب عن الحزب الاشتراكي مايكل فرايليتش، إلى وجود ”تفاعل منهجي وعميق بين هذه الشركات والدولة الصينية“.

وفي أول رد فعل على تصريحات المسؤولين البلجيكيين، قال المتحدث البلجيكي باسم شركة Oppo إدريس كلودتس، إن ”الشركة كانت نشطة في أكثر من 40 دولة حول العالم، كما حافظت على علاقات إيجابية مع الحكومات وصناع القرار في البلدان التي تتواجد فيها“، وفقا له.

وتابع قائلا: ”نحن نعمل وفقا لجميع القوانين واللوائح المحلية المعتمدة“، وذلك وفق ما أورده موقع ”بلجيكا 24″، الذي ذكر أن شركتي Xiaomi و OnPlus لم يصدر عنهما أي رد فعل رسمي حتى الساعة.

وسبق أن واجهت شركة هواوي الصينية، الشركة العملاقة في تصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات، في السنوات الأخيرة، اتهامات من عدة بلدان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بقيامها بعمليات تجسس لصالح الصين.