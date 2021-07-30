"Xiaomi Mi 12" أول هاتف يمتلك أحدث ذاكرة وصول عشوائي "LPDDR5X"

أكدت تقارير حديثة أن ”شاومي“ ستكون من بين أوائل مصنعي الهواتف الذكية التي تتبنى معيار معدل بيانات مزدوج منخفض الطاقة ”LPDDR5X“، الذي يتيح معيارًا جديدًا لذاكرة الوصول العشوائي ”LPDDR5X“، بهاتفها الذكي ”Xiaomi Mi 12“ التالي.

وتتضمن التحسينات الرئيسية على ”LPDDR5X“ ، وفق ما أعلنته رابطة تكنولوجيا الحالة الصلبة (JEDEC) عن معيار ”LPDDR5X RAM“، زيادات في السرعة من 6400 إلى 8533 ميغابت في الثانية، وتحسين سلامة الإشارة مع معادلة الإرسال/الاستلام، وزيادة الموثوقية، إلى جانب إتاحة تحديثات تكييفية جديدة.

وللمقارنة، تدعم ذاكرة ”LPDDR4X RAM“ القياسية سرعات تصل إلى 6400 ميغابت في الثانية.

كما تشير التقارير إلى أن الهاتف الذكي الجديد من شاومي سيأتي مزودًا بشريحة ”Snapdragon 898″، والتي لم يتم الكشف عنها رسميًا من قبل كوالكوم (Qualcomm)، إذ ستدعم ذاكرة الوصول العشوائي ”LPDDR5X“ في تشكيلة سلسلة المعالجات الجديدة، ومعروف أن بعض الشرائح الحالية للشركة تدعم بالفعل ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 ”العادية“.

وبحسب المعلومات التي تم تسريبها مؤخرًا، فإن معالج ”Snapdragon 898“ سيأتي باستخدام عملية تصنيع 4 نانومتر من سامسونغ، مع تقليل إجمالي استهلاك الطاقة بشكل كبير.

وستتلقى الشريحة معالج رسوميات ”Adreno 730“ ومعالج الصور ”Spectra 680 ISP“، كما أنه من المتوقع الكشف عنه خلال قمة ”Snapdragon السنوية 2021 للشركة.

وفيما يتعلق بالهواتف الذكية“ من خط ”Xiaomi Mi 12“ المفترض، توضح التقارير أن طراز ”Ultra“ المحتمل سيحتوي على كاميرا بدقة 200 ميغابكسل، مع مستشعر طورته ”سامسونغ“، وبطارية تدعم الشحن السريع ”200W“، كما متوقع أن يحتوي الطراز الرئيسي ”Mi 12“ على دعم ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية عبر واجهة ”MIUI“.

ولم تؤكد شاومي هذا الأمر رسميًا، وسط احتمال أن تكون المواصفات الرسمية للهواتف الذكية الجديدة للشركة مختلفة عن تلك التي ذكرتها التقارير التقنية المتداولة.

كما يتوقع تقديم خط ”Xiaomi Mi 12“ في وقت لاحق من العام الجاري، إلى جانب الإعلان عن شريحة كوالكوم الجديدة في قمتها، وكذلك الإعلان عن ”Xiaomi Mi 11“ وشريحة ”Snapdragon 888“.