"هواوي" تكشف رسميًا عن ساعة الأطفال "Children Watch 4 Pro" الذكية

كشفت شركة ”هواوي“ الصينية، رسميًا، عن ساعة الأطفال ”Children Watch 4 Pro“ الذكية، جنبًا إلى جنب مع سلسلة ”Huawei P50″ و“P50 Pro“ الذكية.

وجرى الكشف عن هذا الإصدار من قبل ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ”هواوي“ لأعمال المستهلكين، في حدث جرت إقامته مؤخرًا، بحسب ”Huawei Central“.

وساعة ”Children Watch 4 Pro“ تم تجهزيها بشاشة ”أموليد“ تعمل باللمس، وتأتي بمقاس 1.41 بوصة وبدقة تصل إلى 320×360 بكسل، وحجم 53×41×14.55 ملم، ووزن 57.5 غرام.

وتأتي ساعة ”هواوي“ الجديدة بسعة 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و8 غيغابايت من ذاكرة الفلاش، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، وتم صنع أساورها من السيليكون المضاد للحساسية.

وتوفر الساعة بطارية قابلة لإعادة الشحن بسعة 800 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها من صفر إلى 50% في غضون 20 دقيقة.

وتدعم الساعة تقنية الاتصال بالجيل الرابع ”G4″ و“الواي فاي“ والبلوتوث، وتتيح الساعة للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو، كما أنها مقاومة للماء (5ATM)، وتحتوي على ميزة تجفيف السماعة، ويوجد أيضًا دعم ”GPS“، إلى جانب التحكم الصوتي.

ومن المقرر بدء مبيعات ”Huawei Children’s Watch 4 Pro“ في الـ30 من شهر آب/أغسطس المُقبل، بسعر يبدأ من 155 دولارًا أمريكيًا.

وتأتي خطوة إطلاق المنتجات الجديدة، في إطار ما يسمى بالجولة الرابعة من العقوبات، التي فرضتها الحكومة الأمريكية على شركة ”هواوي“.

وفي السياق نفسه، تتميز سلسلة ”P50“ الجديدة بتصميم بسيط وأنيق للغاية، حيثُ يبرز الجزء الخلفي مع ما يسمى بتصميم ”Dual-Matrix Camera Module“، وهي دائرتان متحدتا المركز مع كاميرات متعددة.

وستعمل الهواتف الذكية من سلسلة ”P50“ بمعالجات ”HiSilicon Kirin 9000″ و“Snapdragon 888″، لكنها لن تدعم العمل مع شبكات الـ“G5“.

وقدم الحدث ذاته، معلومات مهمة تتعلق بنظام ”HarmonyOS“، الذي يستخدمه بالفعل أكثر من 40 مليون مستخدم حتى الآن، والذي سيكون بحسب ريتشارد يو، متاحًا للتحديث بدءا من عام 2022 على جميع الهواتف الذكية من ”Mate 9″ لعام 2016 و“P10“ لعام 2017.

ولم يذكر ريتشارد يو إن كان التحديث سيتوفر في السوق الصيني أو الأسواق العالمية على وجه التحديد، مؤكدًا أن كل تلك الهواتف الذكية ستكون قادرة على التحديث إلى ”HarmonyOS“.