تعرف على الفروقات التقنية بين iPhone 12 وiPhone 12 Mini

تشتمل أحدث تشكيلة من هواتف شركة أبل الأمريكية على أربعة أنواع مختلفة، وهي iPhone 12 وiPhone 12 Mini وكذلك iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

وفي التقرير التالي نستعرض الفرق بين هاتفي iPhone 12 وiPhone 12 Mini.

التصميم

يأتي هاتفا iPhone 12 و12 Mini بنفس التصميم، بظهر زجاجي وإطار من الألومنيوم، بالإضافة إلى شاشة بلا حدود من جميع الجوانب وشق كلاسيكي للكاميرا، وإلى جانب كونه أكثر إحكاما، فإن iPhone 12 Mini أخف وزنا، حيث يبلغ وزنه 135 غراما فقط، مقابل 164 غراما لهاتف iPhone 12.

ويتميز كلا الهاتفين بمقاومة للغبار، وللماء حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة كحد أقصى، مع شهادة IP68.

ويأتي كلا الهاتفين مع موصلات MagSafe على الجانب الخلفي لإرفاق الملحقات الخارجية الرسمية، مثل أجهزة الشحن اللاسلكية وحزم البطاريات.

الشاشة

الشاشة هي أهم فرق بين iPhone 12 و12 Mini، وفي البداية يختلف كلا الهاتفين بالنسبة للقطر، حيث يحتوي هاتف iPhone 12 على شاشة 6.1 بوصة، في حين أن إصدار Mini يبلغ مقاس شاشته 5.4 بوصة.

علاوة على ذلك، تتميز شاشة iPhone 12 بدقة أعلى تبلغ 1170 × 2532 بكسل مقابل 1080 × 2340 بكسل في إصدار Mini، وكلاهما يحتوي على لوحات Super Retina XDR OLED مع دعم HDR10 و Dolby Vision وسطوع عال جدا.

فهما بالتأكيد اثنتان من أفضل الشاشات الموجودة، وعلى الرغم من أنهما لا يتمتعان بمعدل تحديث مرتفع، ولا تأتي الهواتف مع قارئ بصمات الأصابع في الشاشة، ولكنها تعتمد على تقنية Face ID.

المعالج

يعمل كلا الجهازين بمعالج Apple A14 Bionic الذي تم إنشاؤه على 5 نانومتر مع أقصى تردد 3.1 غيغاهيرتز و 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 أو 128 أو 256 غيغابايت من تخزين NVMe الأصلي، اعتمادا على التكوين المختار.

كما يتم تشغيل كلا الجهازين بواسطة نظام التشغيل iOS 14، والذي يمكن تحديثه إلى iOS 14.7 مع آخر التحديثات، وأداؤهما جيد بكل بساطة في كل سيناريو، ولسوء الحظ، ليس لديهما فتحة micro SD لتوسيع التخزين الداخلي، لكنهما يدعمان اتصال 5G، وكذلك Wi-Fi 6.

الكاميرا

يحتوي كل من iPhone 12 و iPhone 12 Mini على كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميغابكسل، بما في ذلك التثبيت البصري ومستشعر 12 ميغابكسل فائق السرعة.

ولسوء الحظ، لا تحصل على مستشعر تليفوتوغرافي مع هذين الهاتفين، لكنهما قادران على التقاط صور رائعة في كل حالة، وحتى مقاطع فيديو أفضل بدقة 4K و 60 إطارا في الثانية.

البطارية

يعتبر iPhone 12 Mini أصغر من إصدار iPhone 12، ما يعني أن البطارية أصغر أيضا، حيث تبلغ سعة البطارية في iPhone 12 Mini حوالي 2227 مللي أمبير، بينما يتمتع iPhone 12 الأصلي ببطارية أكبر بقوة 2815 مللي أمبير في الساعة. يمكن لجهاز Vanilla iPhone 12 أن يصل إلى 65 ساعة من عمر البطارية، في حين أن متغير Mini يصل إلى 50 ساعة.

وكلاهما يدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي من خلال موصلات MagSafe، ولاحظ أن iPhone 12 Mini يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 12 واط، بينما يصل إصدار iPhone 12 إلى 15 واط.

السعر

يبدأ سعر iPhone 12 من 750 يورو أو 700 دولار، بينما يبدأ سعر iPhone 12 Mini من 630 يورو أو 680 دولارا.

ولاحظ أن الأسعار تختلف تبعا للسوق، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، تكون أسعار الهواتف في المتناول أكثر مما هي عليه في أوروبا.

وأخيرا، إذا كنت بحاجة إلى هاتف خفيف الوزن وسعر منخفض نسبيا ولا تمانع في امتلاك بطارية أصغر؛ لأنه يمكنك شحن هاتفك كل يوم، فقد يكون iPhone 12 Mini خيارا مثيرا للاهتمام بالنسبة لك.

ولكن إذا كنت تفضل الحصول على شاشة أكبر وبطارية أكبر، فما عليك سوى هاتف iPhone 12 للحصول على تجربة مستخدم أفضل.