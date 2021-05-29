الكشف عن المواصفات الكاملة لسلسلة Galaxy Tab S8

أطلقت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية جهاز Galaxy Tab S7 اللوحي العام الماضي مصحوبا بالعديد من الإصدارات المتنوعة.

ومن المقرر أن تصدر الشركة ثلاثة طرازات جديدة متطورة من Galaxy Tab S8 خلال العام الجاري 2021.

وكشف موقع ”سام موبايل“، التفاصيل الأساسية للإصدارات القادمة من ”سامسونغ“، حيث يحتوي أحدها على شاشة 11 بوصة مع بطارية 8000 أمبير في الساعة وشحن 45 وات.

كما يملك معالجا أسرع مدمجًا مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت مع وجود كاميرا مزدوجة في الخلف.

ويتميز الإصدار الثاني بشاشة OLED مقاس 12.4 بوصة 120 هرتز مع بطارية 1090 مللي أمبير في الساعة وشحن بقوة 45 وات، مع المعالج السابق نفسه وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

وبالنسبة للإصدار الثالث، سيسمى Galaxy Tab S8 Ultra، ويحتوي على شاشة OLED ضخمة بحجم 14.6 بوصة ويبلغ سمك الجهاز اللوحي 0.55 سم ويزن 650 غرامًا.

كذلك، يحتوي هذا الجهاز المميز على بطارية ضخمة بسعة 12000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، وسيأتي بالمعالج نفسه في الإصدارين السابقين مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8/12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 128/512 غيغابايت على التوالي.

ومن المقرر أن يتم تضمين قلم S Pen مع كل طراز ومكبرات صوت رباعية وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا مزدوجة بدقة 13/5 ميغابكسل في الخلف مع فلاش، فيما يحتوي جهاز Galaxy Tab S8 Ultra على كاميرا مزدوجة عريضة بدقة 8 ميغابكسل و5 ميغابكسل في الأمام.

كما من المقرر أن تحتوي جميع الطرازات الثلاثة على مميزات Wi-Fi و LTE و5G، وسيتم بيع طراز Galaxy Tab S8 وGalaxy Tab S8 + وGalaxy Tab S8 Ultra بسعر 740 دولارا و1120 دولارًا و1320 دولارا على التوالي.