"واتساب" يتراجع عن التهديد بتقييد وظائف رافضي سياسة الخصوصية الجديدة

ذكر موقع ”ذا فيرغ“، يوم الجمعة، أن المستخدمين الذين لم يوافقوا على شروط الاستخدام الجديدة لتطبيق واتساب، سيستمرون في الوصول إلى حساباتهم دون عوائق.

كما ستقوم الشركة الأم ”فيسبوك“ بإلغاء هذا الإجراء بعد ”محادثات مع السلطات والخبراء“.

وقال متحدث باسم واتساب لـ ”ذا فيرغ“، إن النظام الأساسي“لا يريد قصر وظائف التطبيق على المستخدمين الذين لم يقبلوا الشروط الجديدة بعد“، ومع ذلك، ستستمر الخدمة في تذكير مستخدميها بأنهم لم يحدّثوا واتساب بعد.

وكانت الشروط الجديدة قد دخلت حيز التنفيذ، في 15مايو /آيار، وبسبب هذا التعديل ستتم مشاركة معلومات المستخدم مع الشركة الأم فيسبوك.

تجدر الإشارة الى أن قواعد الخصوصية الجديدة التي فرضها ”واتساب“ لن تنطبق على الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يُسمح لتطبيق التراسل الفوري بمشاركة معلومات المستخدم مع ”فيسبوك“ بسبب اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية.