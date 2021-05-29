"بوغاتي" تكشف النقاب عن 3 ساعات ذكية بأحدث التقنيات

تتمتع شركة ”بوغاتي“ الفرنسية لصناعة السيارات الفاخرة بملف مميز من حيث الجودة والتميز والروعة في تصميم سياراتها الرياضية التي تبدع حقاً بها.

وكشف تقرير جديد عن تعاون عملاق صناعة السيارات الفاخرة مع صانع الساعات ”VIITA“ لتطوير ثلاث ساعات ذكية ممتازة ستعكس أحدث التقنيات والمواد بحرفية مطلقة.

وازدهرت شركة ”VIITA“ لتصبح علامة تجارية فاخرة رائدة في مجال الساعات الذكية، ويعكس تعاونها مع بوغاتي فلسفة تصميم مشتركة للتميز ونشر التكنولوجيا المتطورة لمنتجاتهم.

وصُنعت ساعات بوغاتي الذكية الثلاث الجديدة يدوياً من أكثر من ألف قطعة فردية، ويحمل كل طراز منها اسم إحدى السيارات الخارقة الشهيرة للعلامة التجارية، مثل ”Bugatti Pur Sport“ و ”Le Noire“ و ”Divo“.

كما تمتلئ جميع الساعات الذكية الثلاث بالعديد من الميزات التقنية والوظائف الرائعة، وبما في ذلك تحتوى على 90 وضعا رياضيا مختلفا، ومستشعرات للصحة واللياقة البدنية لمراقبة الإحصاءات الحيوية في كل لحظة، كما تأتي بمستشعر GPS خاص لتسجيل التسارع وأوقات الدورات على الحلبة، وجهاز استشعار مزدوج لمعدل ضربات القلب وتقلب معدل ضربات القلب.

وكونها ساعة مخصصة لعملاء بوغاني، فقد تم تصميم الساعات الذكية الثلاثة بأعلى مستوى من الدقة والرفاهية والراحة حيث تأتي بحزام معصم مصمم من المطاط أو التيتانيوم، مع إطار ذي مظهر رائع مصنوع من السيراميك المقاوم للخدش.

وتأتي بشاشة ”LED“ تعمل باللمس عالية الدقة 390×390 بكسل داخل غلاف زجاجي منحوت من الياقوت، مع عمر بطارية يصل إلى أسبوعين، من الاستخدام من بطارية بسعة 445 مللي أمبير.

بالنسبة للسعر، لن تكلف الساعات الذكية الثلاث الجديدة تكلفة سيارة بوغاتي الرياضية ولكن يتم تسعيرها كساعات فاخرة، وذلك بفضل المواد المتميزة المستخدمة في إنتاجها.

وهي متوفرة للطلبات مقابل 899 يورو (1,097 دولارا) وتبدأ عمليات التسليم في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، كما توفر ضمانا لمدة خمس سنوات لكل طراز من الطرازات التي يُعتقد أنها متوفرة بكميات محدودة.