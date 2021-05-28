"آيفون 13" يستعير ميزة رئيسة من "12 برو ماكس"

كشفت تقارير حديثة، أن شركة أبل تجمع لفائف صوت المحركات (VCM) من الموردين، والتي يتم استخدامها لتحسين تركيز الكاميرا.

ويتوقع الخبراء، أن تضيف شركة أبل مستشعر التثبيت البصري OIS في جميع طرازات سلسلة آيفون 13 الأربعة لعام 2021، وهي ميزة متاحة حاليًا فقط في آيفون 12 برو ماكس.

ووفقًا لموقع ”تيك رادار“، يعمل مستشعر التثبيت البصري OIS، على تحريك مستشعر الكاميرا لضبط الصورة عند اهتزاز يد المستخدم.

وتشير المصادر إلى أنه قد تم إبلاغ مصنعي VCM بالحاجة لزيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30 و40 % لتوفير المكونات اللازمة لسلسلة آيفون 13 الجديدة.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على VCM من 3 إلى 4 أضعاف، بينما تضيف أبل مستشعر التثبيت البصري OIS إلى جميع نسخ آيفون 13 المنتظر.

كما يشير الخبراء إلى أن سلسلة آيفون 13 ستحتوي على شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز، لتقديم تجربة سلسة، ورسومات متحركة محسنة.

وستعمل الهواتف الأربعة بمعالج A15 Bionic بمعيارية 5 نانومتر من شركة TSMC، ومن المتوقع أن تشمل سلسلة آيفون 13 سعة تخزين كبيرة تصل إلى 1 تيرابايت، وخيارات ألوان جديدة.