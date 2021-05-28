أبل تبدأ الإنتاج الموسع لمعالج iPhone 13 من الجيل التالي A15‏‎

أفاد موقع كوري جنوبي محلي، بأن شركة TSMC قد بدأت بالفعل في تصنيع معالج A15 المخصص لهواتف أبل التالية من سلسلة iPhone 13.

ووفقا لـ Digitimes، بدأت الشركة التايوانية المصنعة للرقائق في الإنتاج، حتى قبل الموعد المحدد في النصف الثاني من العام.

ووفقا لمصادر، يستخدم معالج A15 Bionic دقة 5 نانومتر المستخدمة في إنتاج معالج A14 Bionic، الموجود بسلسلة iPhone 12، وسيكون الاختلاف فقط في تحسين السرعة والأداء العام، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الطاقة.

في العام الماضي، وبسبب تأثير الوباء، تم إطلاق أول هاتف ذكي 5G من أبل، iPhone 12، بعد شهر واحد من موعده.

ومع ذلك، يعتقد التقني المعروف مينغ تشي كو، أنه من غير المرجح أن تحدث مواقف مماثلة هذا العام، ومتوقع أن يتم إصدار iPhone 13 في خريف سبتمبر، كما هو مقرر.

في سياق آخر، أشارت العديد من التقارير إلى أن السلسلة الجديدة من هواتف أبل، ستأتي بنفس الطرازات الأربعة من العام الماضي: ”الأساسي“، وMini، وPro، وPro Max.

ومن المحتمل أن يعتمد الطرازان الأخيران على شاشة LTPO، والتي تتيح معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، بالإضافة إلى بعض التحسينات الجديدة في الكاميرات.