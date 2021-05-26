"شاومي" تطلق هاتف Redmi Note 10 5G وسماعات Redmi AirDots 3 Pro

أطلقت شركة الهواتف الصينية ”شاومي“ رسميًا أحدث هواتفها الذكية، وهو هاتف Redmi Note 10 في السوق الهندية، وفق موقع ”غيسمارينا“.

ويتميز الهاتف الذكي بشاشة 6.5 بوصة Full HD + LCD بدقة شاشة 2400 × 1080 بكسل، ودعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، كما تحتوي الشاشة على نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف الجديد بواسطة معالج Dimensity 700، مقترنًا بـ 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

أما بالنسبة للكاميرات، فيأتي الهاتف بإعداد ثلاثي الكاميرا، إذ تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميغابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميغابكسل.

كما يحتوي الهاتف على منفذ USB من النوع C، ومكبرات صوت إستريو، ودعم تقنية Dolby Atmos، و Hi-Res Audio، ويدعم هاتف Redmi Note 10 خيارات الاتصال Wi-Fi 6 802.11 axes و Bluetooth 5.2.

ويعمل الهاتف بواجهة مستخدم MIUI 12.5 مستندًا إلى نظام التشغيل Android 11، ويحزم الهاتف الجديد بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع.

وبالنسبة للسعر، سيتوافر هاتف Redmi Note 10 في 4 خيارات للذاكرة، ويأتي الخيار الأول مع 4 غيغابايت من ذاكرة وصول عشوائي، و128 غيغابايت مع سعة تخزين مقابل 1099 يوان (172 دولارًا).

والخيار الثاني، يأتي بـ6 غيغابايت من ذاكرة وصول عشوائي، و128 غيغابايت، مع سعة تخزين مقابل 1199 يوان (188 دولارًا).

والخيار الثالث بـ 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية، بسعر 1399 يوان (219 دولارًا).

والخيار الرابع بـ8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية، مقابل 1599 يوان (250 دولارًا)، وسيتوافر الهاتف للبيع في 3 خيارات للألوان، هي: (الأزرق، ومون سول، وستار شيد).

كما أعلنت شركة شاومي أيضًا عن سماعة Redmi AirDots 3 Pro اللاسلكية التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وعمر شحن يصل إلى 28 ساعة.

وكشف العملاق الصيني، عن سماعة Redmi AirDots 3 Pro اللاسلكية بميزة الشحن اللاسلكي للحافظة، ونمط انتقال سريع.

سماعات Redmi AirDots 3 Pro

وتأتي سماعات AirDots 3 Pro اللاسلكية بحجم 9 ملم، و3 من الميكرفونات لدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، والتقاط الأصوات بكفاءة أعلى، حيث يمكن للسماعات اللاسلكية خفض الضوضاء بقدرة 35 ديسيبل.

كما تدعم السماعة تقنية Bluetooth 5.2، مع دعم مزامنة الاتصال لاثنين من الأجهزة، وتأتي AirDots 3 Pro بقدرة بطارية بسعة 35 مللي أمبير في الساعة، لعمر تشغيل موسيقى يصل إلى 6 ساعات، أو 3 ساعات عند تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، بينما تضم الحافظة بطارية بقدرة 470 مللي أمبير ليصل عمر الشحن إلى 28 ساعة.

وتدعم الحافظة ميزة شحن Qi اللاسلكي، كما تأتي Redmi AirDots 3 Pro بطلاي IPX4 المقاوم للماء والغبار، وتنطلق السماعة بلوني: الأسود، والأبيض، وتتوافر في 11 من يونيو المقبل بسعر 47 دولارًا.