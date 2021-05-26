غوغل تزود سلسلة هواتف Pixel 6 بشريحة ذكية متطورة

تستعد غوغل لإحداث طفرة بسوق الهواتف الذكية مع إطلاق سلسلة Pixel 6، التي تتلقى تصميما جديدا وشريحة خاصة بعملاق البحث.

ونقل موقع gsmarena، عن التقني المعروف ماكس وينباغ، تفاصيل مهمة للغاية تتعلق بـPixel 6، موضحا عزم غوغل إرفاق رقاقة تسمى ”وايت تشابل“ بخط Pixel 6.

ولفت إلى أن هذه الرقاقة المطورة ستركز على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما ستتضمن محركا عصبيا NPU، وشريحة خاصة لمعالجة الصور وISP.

وأوضح أن إحدى نقاط قوة الهاتف الجديد الرئيسية ستكون CPU (وحدة المعالجة العصبية) الجديدة وISP (معالج إشارة الصور) المطور الخاص بغوغل، حيث يعد كل من NPU وISP حجري الزاوية في خوارزمية معالجة الصور القوية لكاميرا غوغل.

ومن حيث القوة، سيتم اختيار أحد المعالجين Snapdragon 865 و Snapdragon 888 لسلسلة الهواتف المرتقبة، كما سيتم تجهيز Pixel 6 بشاشة FullHD + مقاس 6.4 بوصة وكاميرات خلفية مزدوجة وتقنية النطاق اللاسلكي العريض.

وفي حالة Pixel 6 Pro، ستقوم الشركة بتثبيت مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تقريب بدقة 8 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا 5x.

بالإضافة إلى ذلك، ينسب الجهاز إلى شاشة أموليد قياس6.67 بوصة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ومن المقرر أن يكون إطلاق غوغل ووتش وPixel 5a جنبا إلى جنب مع Pixel 6 في أكتوبر أو نوفمبر المقبل.