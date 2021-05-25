"شاومي" تطرح إصدارًا خاصًا من هاتف Redmi Note 8

كان هاتف ”Redmi Note 8“ العضو الأكثر نجاحًا في سلسلة Redmi Note، وتم إصداره في 2019، وحقق نجاحًا مذهلًا، وتجاوز هذا الهاتف 25 مليون وحدة تم بيعها في جميع أنحاء العالم.

واليوم، عادت الشركة الصينية شاومي لطرح إصدار خاص من هاتف Redmi Note 8 2021 بمعالج Helio G85 من MediaTek، مع واجهه مستخدم MIUI 12.5 استنادًا إلى تظام التشغيل Android 11، كما يأتي الإصدار الجديد بطلاء نانو مقاوم للرذاذ.

ويأتي هاتف Redmi Note 8 2021 أيضًا على نسختين للتخزين، الأولى مع 8 غيغابايت من ذاكرة وصول عشوائي (RAM)، و64 غيغابايت من سعة التخزين.

والثانية مع 8 غيغابايت من ذاكرة وصول عشوائي (RAM)، و128 غيغابايت من سعة التخزين.

وبالنسبة للألوان يتوافر الهاتف الجديد في 3 ألوان فقط، هي:(الأسود الفضائي، و الأزرق، والأبيض).

ويحتوى هاتف Redmi Note 8 2021 على شاشة لمس LCD مقاس 6.3 بوصة بدقة 1080 × 2340 مع زجاج Gorilla Glass 5 الأشد متانة، كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابكسل، وتحتوى أيضًا على مستشعر للبصمة.

وفي الخلف، يحتوى الهاتف على إعداد رباعي الكاميرات، إذ تأتي الرئيسة بدقة 48 ميغابكسل مع مستشعر بدقة 8 ميغابكسل فائقة السرعة، وأيضًا مستشعر 2 ميغابكسل لعمق التصوير، وآخر 2 ميغابكسل لدعم تصوير ماكرو.

وسيأتي الهاتف مع بطارية سعة 4000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.