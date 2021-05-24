قبيل إطلاقه.. تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف Galaxy M22‏

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف Galaxy M22 الجديد، الذي ظهر على منصة جيك بنش لاختبار الأداء برقم طراز SM-M225FV.

يأتي هاتف سامسونغ غالكسي إم 22 – Galaxy M22 بمعالج Helio G80 من ميدياتك، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4 جيجابايت.

ويعتقد أن الهاتف سيكون مشابها إلى حد كبير لهاتف سامسونغ غالكسي إم 32 الذي سيأتي بالمعالج نفسه، ولكن بذاكرة وصول عشوائي أكبر تصل إلى 6 جيجابايت .

ووفقا لموقع ”غيزموتشاينا“، سيحتوي هاتف Galaxy M22 على كاميرا أساسية 48 ميجابكسل وأخرى أمامية 13 ميجابكسل.

أما بالنسبة للبطارية، فسيأتي الهاتف مزودًا ببطارية كبيرة تصل سعتها إلى 6000 مللي أمبير، ومن المتوقع أن يتوفر بالألوان الأسود والأزرق والأبيض .

وتشير التقارير إلى أن سعر هاتف Galaxy M22 سيكون قريبا من سعر هاتف Galaxy A22 الذي لم تطلقه الشركة بعد أو تحدد سعره.