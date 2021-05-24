سامسونغ تحرج كاميرات iPhone 12 Pro Max في إعلانات تلفزيونية جديدة

أشعل إعلان تلفزيوني جديد بثته شركة سامسونغ، معركة تنافسية غير متكافئة بين كاميرا الهاتفين الذكيين Galaxy S21 Ultra 5G وiPhone 12 Pro Max.

ومن خلال إعلان قصير مدته 15 ثانية، نُشر على موقع يوتيوب، قامت سامسونغ بمقارنة كاميرا Galaxy S21 Ultra 5G بنظام التصوير الموجود في هاتف iPhone 12 Pro Max من أبل.

وكما نقل sammobile، كان مفاد الشعار المبطن المراد نقله إلى المستخدمين المحتملين: أنه ”يجب أن يعلم الجميع لماذا يجب عليهم شراء Galaxy S21 Ultra بدلا من iPhone 12 Pro Max“.

واستخدم الإعلان الأول شطيرة جبن كنموذج، ومع تقسيم الشاشة أفقيا، تظهر صورة Galaxy S21 Ultra 5G في الأعلى وصورة iPhone 12 Pro Max في الأسفل.

ومع لقطة مقربة للشطيرة، لاحظت سامسونغ أن كاميرتها توفر ”تفاصيل دقيقة“، بينما لا تنقل كاميرا هاتف أبل صورة ”مفصلة بدرجة كافية“.

ويُظهر الإعلان التلفزيوني الثاني إمكانيات التقريب للهاتفين باستخدام القمر، وهنا يمكن للمرء أن يرى بسهولة الفرق بين التكبير الرقمي 100x على هاتف Galaxy S21 Ultra 5G والتكبير الرقمي 12x max في أفضل طرازات الآيفون بالوقت الحالي.

وباستخدام الشاشة المنقسمة الأفقية مرة أخرى، قامت سامسونغ بالتقاط تكبير واضح للقمر 100x، بينما فشل آيفون في التوضيح مع تكبيره بحد أقصى 12x.

يُشار إلى أنه مع استمرار استهداف الشركة المصنعة الكورية الجنوبية لشركة أبل الأمريكية، لكن، قد لا تكون الإعلانات الأخيرة حادة مثل بعض هجمات سامسونغ السابقة على منتجات منافستها اللدود.